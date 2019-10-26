Bir filmde de oynama be abi

Dün vizyona giren 'Cinayet Süsü' filminde polis amiri 'Salih'i oynayan Cengiz Bozkurt'la bir araya geldik. 'Gülmekten çekemediğimiz sahneler oldu" diyen oyuncu, aldığı kararı da açıkladı.



Senaryoyu okuduğunuzda ne düşündünüz?

Senaryoyu 03.00'te okudum ve kimse uyanmasın diye ağzımı kapatarak kıs kıs güldüğümü hatırlıyorum. Ben normalde senaryo okurken gülmem, sadece hayal ederim. O kadar iyi yazılmış ki, daha okurken komedinin içine girebiliyorsun.



En son 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol aldınız...

Evet, 1.5 yıldır filmim yok. Her yıl 30'un üstünde iş geliyor, birini seçiyorum. Bunların içinde iyi yönetmenlerin de işleri oluyor. Menajerimle birlikte karar aldık, yılda bir filmi geçmeyeceğiz. Çünkü sanki ben çok iş yapıyormuşum gibi bir hava var. "Nereye baksak sen varsın, bir filmde de oynama" diyorlar. Öyle bir durum yok halbuki. Çektiğimiz işler TV'de gösteriliyor, dizide görüyorlar sürekli. Aslında seyrettiğiniz komedilerin hepsi bize geliyor, çoğuna "Hayır" diyoruz ama seyircinin bir şekilde aklında kalıyoruz demek ki.







Bir işin tutup tutmayacağını anlıyor musunuz?

34'üncü yılımdayım. Tutacak, tutmayacak işi ayırt edecek hale geldik. Yer aldığım işlerden dolayı popüler işler yapan adam konumuna düştüm. Biraz daha festival işleri yapmak isterdim.



'Parmaklıklar Ardında'da canlandırdığınız gardiyan gibi kötü birini oynamak ister misiniz?

O gardiyan rolü yüzünden izleyenlerin en nefret ettiği adamdım bir ara. 11 yıl oldu. Evet, yine kötü birini oynamak isterim. Kendimi salon karakteri gibi göremiyorum, zaten fizik itibariyle de uygun değilim. Ben küçük adamların büyük hayallerini oynamayı çok seviyorum. Karakterin zaaflarını ortaya çıkarmaktan bahsediyorum. Zayıf noktaları olmayan karakterleri seyirci içselleştiremiyor. Benim zaafım ise ailem, çocuklarım. Aile temelli bir hayatım var.



'SALİH'İN ZAAFI UYKU



'Cinayet Süsü'nde seyirci nasıl bir film izleyecek?

Türk sinemasında çok fazla polisiye komedi örneği yok. Bu türde öncü olacağını düşünüyorum.







Canlandırdığınız polis amiri 'Salih'ten bahseder misiniz?

Film, bir seri katili bulamayan beş beceriksiz polisin hikâyesi. Onun peşindeki polislerden biri 'Salih'. Operasyonlar yüzünden uykusuz kalmış. En büyük zaafı uyku. Uykusunu alamadığı için agresif. Adamın düştüğü durum çok komik.



GÜLDÜRMEYİ CİDDİYE ALAN BİR ADAMIM



'İyi Biri' adında festival filmi tadında bir filminiz var, öyle değil mi?

Evet ama seyirciden çok karşılık bulamadı. Yine bu tarz, oyunculuğumun farklı renklerini seyirciye göstermek isterim. Halbuki benim çıkış işim olan 'Parmaklıklar Ardında'da kötü adamı oynamıştım.



O durum komediye nasıl evrildi?

Leyla ile Mecnun'la birlikte. O diziden sonra 'Erdal Bakkal' türevleri bir sürü iş geldi. Türkiye'nin en iyi komedyenleriyle çalışma imkanı buldum. Normalde de gülmeyi, güldürmeyi çok seven, güldürmeyi ciddiye alan biriyim.



ANNEM 'BİR DOKTORU OYNAMADIN' DİYE SÖYLENİYOR



Rol icabı polis oldunuz. Nasıl bir meslek sizce?

Çok zor. Hiç benlik değil. Ben hekim de olamazdım... Ben bakkal, gardiyan gibi rolleri oynuyorum. Annem "Oğlum, filmlerinde bir doktor olamadın" diye söyleniyor bazen.

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