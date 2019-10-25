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  • Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci son hali ile herkesi şaşırttı! Ceyda Düvenci yeni imajı ile adeta bambaşka biri...

son hali ile herkesi şaşırttı! ile adeta bambaşka biri...

önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ceyda Düvenci, yeni saç stili ve verdiği kilolarla dikkat çekti. Ceyda Düvenci'nin kahkül modasına uyduğu saçlarına beğeni yağdı. Fazla kilolarından kurtulmaya çalıştığını söyleyen Ceyda Düvenci, "Kısa zaman içinde beş kilo verdim, bir dört kilom daha var. Spor yapmaya da başladım" dedi. Ceyda Düvenci ile , Aralık 2015'te evlenmiş, Temmuz 2017'de oğulları Okan Ali'yi kucaklarına almışlardı. Yeni imajını eşinin çok beğendiğini söyleyen Ceyda Düvenci "Yeni imajımı eşim çok beğendi. Bülent 'Yeni sevgili yaptım' deyip duruyor. Bu, bana da iyi geliyor." dedi. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan 42 yaşındaki ünlü oyuncu bir süredir boyatmadığı saçları ile daha doğal ve salaş bir tutum içerisindeydi. Eşi, kızı ve oğlu ile oldukça sade bir hayat süren Ceyda Düvenci'nin dikkat çeken değişimi hayranlarından da oldukça beğeni aldı. İşte güzel oyuncu Ceyda Düvenci'nin son hali ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 12:28
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci son hali ile herkesi şaşırttı! Ceyda Düvenci yeni imajı ile adeta bambaşka biri...

önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ceyda Düvenci, yeni saç stili ve verdiği kilolarla dikkat çekti. Ceyda Düvenci'nin kahkül modasına uyduğu saçlarına beğeni yağdı. Fazla kilolarından kurtulmaya çalıştığını söyleyen Ceyda Düvenci, "Kısa zaman içinde beş kilo verdim, bir dört kilom daha var. Spor yapmaya da başladım" dedi. Ceyda Düvenci ile , Aralık 2015'te evlenmiş, Temmuz 2017'de oğulları Okan Ali'yi kucaklarına almışlardı. Yeni imajını eşinin çok beğendiğini söyleyen Ceyda Düvenci "Yeni imajımı eşim çok beğendi. Bülent 'Yeni sevgili yaptım' deyip duruyor. Bu, bana da iyi geliyor." dedi. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan 42 yaşındaki ünlü oyuncu bir süredir boyatmadığı saçları ile daha doğal ve salaş bir tutum içerisindeydi. Eşi, kızı ve oğlu ile oldukça sade bir hayat süren Ceyda Düvenci'nin dikkat çeken değişimi hayranlarından da oldukça beğeni aldı. İşte güzel oyuncu Ceyda Düvenci'nin son hali ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci son hali ile herkesi şaşırttı! Ceyda Düvenci yeni imajı ile adeta bambaşka biri...

HATİCE ŞENDİL

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Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci son hali ile herkesi şaşırttı! Ceyda Düvenci yeni imajı ile adeta bambaşka biri...
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Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci son hali ile herkesi şaşırttı! Ceyda Düvenci yeni imajı ile adeta bambaşka biri...

FAHRİYE EVCEN

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci son hali ile herkesi şaşırttı! Ceyda Düvenci yeni imajı ile adeta bambaşka biri...
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci son hali ile herkesi şaşırttı! Ceyda Düvenci yeni imajı ile adeta bambaşka biri...

EMİNA JAHOVİĆ

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci son hali ile herkesi şaşırttı! Ceyda Düvenci yeni imajı ile adeta bambaşka biri...
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