‘Zehra çok aklı başında bir kız’

BUGÜN NELER OLDU

Hülya Avşar, reklam yüzü olduğu Bambi Yatak'ın mağaza açılışına katıldı. Avşar, etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni ev hazırlığında olan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na reklam yüzü olduğu markanın yataklarından gönderdiğini söyleyen Avşar, "Siz evinizi nasıl dizayn ediyorsunuz?" sorusuna, "Benim evimde oturacak yer bile bulamayabilirsiniz. Çünkü ben yerde oturmayı seviyorum. Açıkçası yerde yaşıyorum. O yüzden de evimin garip bir döşenme şekli var, renk uyumu yok" diye yanıt verdi.Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen kızı Zehra Çilingiroğlu'na her konuda destek olduğun belirten Avşar, "Yaptığı her şey bilgim dahilinde. Ona sonuna kadar güveniyorum. Ne yapıyorsa bildiği vardır. Yanlış da yapsa, doğru da yapsa sarkasındayım. Yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Kaya ile birlikte hareket ediyoruz. Çok aklı başında bir kız oldu" diye konuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Avşar, yeni projeleriyle ilgili de şöyle konuştu:. "Mesleğimin tadını çıkarmak istiyorum. Hikayesinden emin olacağım işlerde yer almak istiyorum. Dijital platformdan talep var ama onlar da beni ürkütüyor. Ben televizyonu seviyorum." Dağınık saç modeli Angelina Jolie'ye benzetilen Avşar, "Anji geldi sabah. Yaptı Anji, geldim anji" diye espri yaptı.