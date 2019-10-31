Ünlü oyuncu Doğa Rutkay'dan duygusal veda yazısı!

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı. Doğa Rutkay yeni yaşına dair hislerini takipçileriyle paylaştı. Doğa Rutkay Kamal, sahne makyajını yaparken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Doğa Rutkay geride bıraktığı 40 yıl için duygusal bir paylaşımda bulunurken yeni yaşından beklentilerini de sıraladı. İşte Doğa Rutkay’ın duygu yüklü o paylaşımı…
Giriş Tarihi: 31.10.2019 16:02Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 16:08
Doğa Rutkay Instagram hesabından, 40 yaşına veda erken duygu yüklü bir yazı yazdı. Yeni yaşına merhaba diyen Rutkay'ın, Instagram hesabından 40 yaşa veda ve aynı zamanda kendini anlatan yazısı binlerce kişi tarafından beğenildi.