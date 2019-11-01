Show TV’nin skandal dizisi Çukur’a suç duyurusu

HALKI HUKUKSUZ İŞLERE TEŞVİK EDİYORLAR

Avukat Funda Sadıkahmet Alp, 'Çukur' dizisinin yayınlanan son bölümünde avukatlık mesleğini aşağılayan ve itibarsızlaştıran sahneler olduğunu belirterek Show TV, kanalın yetkili müdürü ve yapımcı firma hakkında hakaret ve halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek suçlarından suç duyurusunda bulundu.



ŞİKAYETÇİ OLDU

Bakırköy Cumhuriyet Başavcılığı'na başvuran Avukat Funda Sadıkahmet Alp; verdiği dilekçede, dizide avukat rolündeki kişiye karşı şiddet eğilimi, baskı ve tehdit ile "Yarın o adamlar çıkacak" gibi söylemlerde bulunulduğunu, kötü muamele edildiğini söyledi. Alp, avukat rolündeki kişinin de hiç tepki vermeyerek ve konuşmayarak bu baskıya boyun eğdiğini belirtti.

Avukat Alp, seyircinin gözünde normalleştirilen bu hususların, Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil ettiğini, özellikle genç izleyici kitlesine sahip 'Çukur'un gençlere kötü örnek olduğunu söyledi. Avukat, dizinin 'halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek' suçunu birden fazla kere işlediğini belirtti.



AVUKATLARA HAKARET VAR

Avukat Alp, suç duyurusunun sonunda şu ifadelere yer verdi: "Bir sahnede mesleğimizin onuru ayaklar altına alındı. Avukatın yakasından tutulup tehdit edildiği bölüm, avukatlara istediğini yaptırabilecek bir güç gösterisine sahne oldu. O bölümde halkı hukuksuz işlere teşvik etmeye çalışma vardı. Günümüzde birçok meslektaşımız böyle hakaret ve tehditlere maruz kalırken, öldürülen meslektaşlarımız gazetelerin 3'üncü sayfalarına konu olurken, bizleri aşağılayan dizinin ve yayınlayan kurumun tüm sorumlularından şikayetçiyim."

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