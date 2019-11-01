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  • Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın paylaşımındaki ayrıntı dikkat çekti! Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın birçok hayranının bilmediği özelliği şaşırttı!

'nin Azat'ı 'ın paylaşımındaki ayrıntı dikkat çekti! Tansu Taşanlar'ın birçok hayranının bilmediği özelliği şaşırttı!

'nin sevilen dizisi 19. bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Yayınlandığı ilk günden itibaren çok sevilen dizi Hercai genç oyuncu kadrosununda yıldızını parlattı. Bu isimlerden biri de Hercai'de karakteri ile izlediğimiz . Birçok dizide rol alan Tansu Taşanlar Kara Para Aşk dizisinde Arda, Analar ve Anneler dizisinde Halil karakterlerine hayat vermiş, 2017 yılında ise Kara Yazı dizisi oyuncuları arasına dahil olmuş ve yine aynı sene Çukur dizisinde avukat Nazım karakterini canlandırmıştı. Yakışıklı oyuncu Tansu Taşanlar Hercai dizisi ile adeta kariyerinin zirvesine tırmandı. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Tansu Taşanlar oynadığı karakter ile büyük beğeni toplamayı başardı. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Tansu Taşanlar sosyal medyada da oldukça seviliyor ve takip ediliyor. Paylaşımlarına beğeni yağan Tansu Taşanlar'ın yine Hercai'nin Reyyan'ı ile olan fotoğrafına beğeni yağdı. Özellikle hayranlarının dikkatinden kaçmayan bir özelliği de Tansu Taşanlar uzun boyu oldu. Dizi oyuncuları içinde en uzun boya sahip olan Tansu Taşanlar'ın Ebru Şahin ile paylaşımlarında oyuncu arkadaşı da bunu sıkça dile getiriyor ve vurguluyor. Keyifli anlarını paylaşan ikiliye hayranlarından güzel yorumlar geliyor. İşte birçok hayranının merak ettiği 'ın boyu ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 01.11.2019 07:35 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 07:48
Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın paylaşımındaki ayrıntı dikkat çekti! Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın birçok hayranının bilmediği özelliği şaşırttı!

'nin sevilen dizisi 19. bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölümde izleyiciyi heyecanın doruklarına çıkaracak gelişmeler bekliyor. Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır. Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder. Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?Yayınlandığı ilk günden itibaren çok sevilen dizi Hercai genç oyuncu kadrosununda yıldızını parlattı. Bu isimlerden biri de Hercai'de karakteri ile izlediğimiz . Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Tansu Taşanlar sosyal medyada da oldukça seviliyor ve takip ediliyor. Paylaşımlarına beğeni yağan Tansu Taşanlar'ın yine Hercai'nin Reyyan'ı ile olan fotoğrafına beğeni yağdı. Özellikle hayranlarının dikkatinden kaçmayan bir özelliği de Tansu Taşanlar uzun boyu oldu. Dizi oyuncuları içinde en uzun boya sahip olan Tansu Taşanlar'ın Ebru Şahin ile paylaşımlarında oyuncu arkadaşı da bunu sıkça dile getiriyor ve vurguluyor. Keyifli anlarını paylaşan ikiliye hayranlarından güzel yorumlar geliyor. İşte birçok hayranının merak ettiği 'ın boyu ve sizin için derlediğimiz ...

Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın paylaşımındaki ayrıntı dikkat çekti! Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın birçok hayranının bilmediği özelliği şaşırttı!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - 177 CM

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Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın paylaşımındaki ayrıntı dikkat çekti! Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın birçok hayranının bilmediği özelliği şaşırttı!
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Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın paylaşımındaki ayrıntı dikkat çekti! Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın birçok hayranının bilmediği özelliği şaşırttı!

ARAS BULUT İYNEMLİ - 1.82 CM

Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın paylaşımındaki ayrıntı dikkat çekti! Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın birçok hayranının bilmediği özelliği şaşırttı!
Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın paylaşımındaki ayrıntı dikkat çekti! Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın birçok hayranının bilmediği özelliği şaşırttı!

HAZAL KAYA - 1.60 CM

Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın paylaşımındaki ayrıntı dikkat çekti! Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın birçok hayranının bilmediği özelliği şaşırttı!
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