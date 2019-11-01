Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın paylaşımındaki ayrıntı dikkat çekti! Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın birçok hayranının bilmediği özelliği şaşırttı!

Atv'nin sevilen dizisi Hercai 19. bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölümde izleyiciyi heyecanın doruklarına çıkaracak gelişmeler bekliyor. Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır. Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder. Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?Yayınlandığı ilk günden itibaren çok sevilen dizi Hercai genç oyuncu kadrosununda yıldızını parlattı. Bu isimlerden biri de Hercai'de Azat Şadoğlu karakteri ile izlediğimiz Tansu Taşanlar. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Tansu Taşanlar sosyal medyada da oldukça seviliyor ve takip ediliyor. Paylaşımlarına beğeni yağan Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın yine Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile olan fotoğrafına beğeni yağdı. Özellikle hayranlarının dikkatinden kaçmayan bir özelliği de Tansu Taşanlar uzun boyu oldu. Dizi oyuncuları içinde en uzun boya sahip olan Tansu Taşanlar'ın Ebru Şahin ile paylaşımlarında oyuncu arkadaşı da bunu sıkça dile getiriyor ve vurguluyor. Keyifli anlarını paylaşan ikiliye hayranlarından güzel yorumlar geliyor. İşte birçok hayranının merak ettiği Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar'ın boyu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin boyları...