Zayıflamaya dair bilgiler edindiler

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'de yeni nesil zayıflamanın temellerini kuran Imperial'in kurucusu Özlem Posbaşoğlu, Nişantaşı'ndaki yeni yerini tanıtmak üzere renkli bir davet düzenledi. Pınar Altuğ Atacan, Doğa Rutkay Kamal, Feryal Gülman, Burcu Şendir, Arzu Kunt, Bige Çalışkan gibi cemiyet, iş ve magazin dünyasından birçok isim, renkli etkinlikte yeni nesil zayıflamanın detaylarını öğrendi. Zayıflamaya yardımcı olacak bilgiler davetlilerle paylaşılırken, en merak edilen sorular da keyifli bir sohbet eşliğinde yanıtlandı.