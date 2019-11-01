Haberler > Günaydın Haberleri > Zayıflamaya dair bilgiler edindiler

Zayıflamaya dair bilgiler edindiler

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Zayıflamaya dair bilgiler edindiler
Türkıye'de yeni nesil zayıflamanın temellerini kuran Imperial'in kurucusu Özlem Posbaşoğlu, Nişantaşı'ndaki yeni yerini tanıtmak üzere renkli bir davet düzenledi. Pınar Altuğ Atacan, Doğa Rutkay Kamal, Feryal Gülman, Burcu Şendir, Arzu Kunt, Bige Çalışkan gibi cemiyet, iş ve magazin dünyasından birçok isim, renkli etkinlikte yeni nesil zayıflamanın detaylarını öğrendi. Zayıflamaya yardımcı olacak bilgiler davetlilerle paylaşılırken, en merak edilen sorular da keyifli bir sohbet eşliğinde yanıtlandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zayıflamaya dair bilgiler edindiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN