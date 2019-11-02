İçlerindeki çocuğu büyütemeyen yetişkinlerin trajikomik öyküsü

BUGÜN NELER OLDU

Kültür, sanat ve eğlence mekanı olarak sadece Anadolu Yakası'nın değil, İstanbul'daki sahne açığını dolduran DasDas; 'Westend' adlı oyundan sonra yeni oyunu 'Vahşet Tanrısı'nı Metropol İstanbul'daki yeni yerinde seyirciyle buluşturdu.Geçtiğimiz hafta itibariyle sahnelenmeye başlayan oyun;Güven Kıraç, Binnur Kaya, Levent Ülgen ve Tilbe Saran'dan oluşan şampiyonlar ligi kadrosuyla yılın en iyisi olmaya aday. Oyunun yönetmeni ise Celal Kadri Kınoğlu.Kendisi yaklaşık 10 yıl önce Zerrin Tekindor, Zafer Algöz, Ülkü Duru ve İştar Gökseven'li kadrosuyla İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu da yönetmişti. Oyuna hakim olan Kınoğlu, bu avantajını sahneye çok iyi yansıtmayı başarmış. Yaklaşık 80 dakikalık 'Vahşet Tanrısı'nda tempo hiç düşmüyor.Bir evin salonunda geçen oyunda, her oyuncuya makul bir oyun alanı yaratmış usta yönetmen.Yıllardır dünyanın dört bir yanında kapalı gişe olarak sahnelenen 'Vahşet Tanrısı'; yakın zaman önce de Roza Erdem, Tansu Biçer, Tülin Özen ve birçok ünlü oyuncunun hocası Çetin Sarıkartal'dan oluşan kadrosuyla da seyirci karşısına çıkmıştı.Fransız oyun yazarı Yasmina Reza'nın ödüllü oyunu; çocuklarının kavgası sonrasında uzlaşmak üzere bir araya gelen ebeveynlerin aralarında yaşananları anlatıyor.Dayak yiyen çocuğun babası 'Michel' (Güven Kıraç) ile annesi 'Veronique' (Tilbe Saran), bu olayı medenice konuşmak için diğer çift 'Alain' (Levent Ülgen) ile 'Annette'i (Binnur Kaya) evlerine davet ediyor. İki çift çocuklarının kavgasını medeni bir şekilde konuşarak çözmeye, topluma iyi bir birey yetiştirme bilinciyle uzlaşmaya çalışıyorlar. Ancak olay, hayat memat meselesi haline geliyor.Herkesin kendisine göre haklı olduğunu savunduğu ortamda işler çığırından çıkıp kişisel bir var olma ve üstünlük kurma çabasına dönüşüyor. Herkes birbirini aşağılayarak içindeki canavarı ortaya döküyor adeta. Karı-koca bile birbirlerini acımasızca eleştirerek mahremiyetlerini açığa çıkartıyorlar. Çocuklarını savunmaya çalışan çiftlerin aslında içlerindeki çocukları büyütüp yetiştiremediklerini bazen kahkahalarla, bazen de şaşırarak izliyoruz. Karakterlerin ağlanacak hallerine gülüyoruz.Mutluluk taklidi yapan insanların, özlemini duyduğu ideal anne-baba olmaktan nasıl uzak kaldıklarını çarpıcı bir biçimde anlatan oyun, seyirciye de kendisini sorgulatmayı başarıyor.Bu akşam DasDas'ta sahnelenecek oyun, ayrıca 8, 12 ve 29 Kasım'da da seyirciyle buluşacak.'VAHŞET Tanrısı'nın kadrosunun komedi potansiyeli yüksek oyunculardan kurulu olması, seyircinin de beklentisini bu yönde yükseltiyor. Özellikle Güven Kıraç ve Binnur Kaya'nın bu beklentiyi fazlasıyla karşıladıklarını söyleyebilirim.