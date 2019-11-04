‘Ateşim 39.5 derece alev alev yanıyorum’

BUGÜN NELER OLDU

Sanatmüziğinin usta sesi Bülent Ersoy ve Fatih Ürek, önceki gün Günay'da sahneye çıktı. Beyaz kıyafetiyle hayranlarının karşısına çıkan Diva, kendisini Mona Lisa'ya benzeten hayranına tebessüm ederek karşılık verdi. Sahneye 39.5 derece ateşle çıktığını söyleyen Ersoy, "Alev alev yanıyorum ama karşınızda olmak bana güç veriyor. Dudaklarımda uçuklar çıktı. Köfte dudaklı oldum iyice" dedi. Sahne öncesinde kendisini arayarak geçmiş olsun diyen Ajda Pekkan'a teşekkür eden Ersoy, şöyle konuştu: "Bana, Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' şarkısını okumamı, o şarkıyı benden dinlemeye bayıldığını söyledi. Böyle günlerde dostlarının varlığı, en tesirli ilaçlardan bile şifalı insana."