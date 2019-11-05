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, eski eşi ’ın ’la ilişkisi hakkında…

, eski eşi ’ın ’la ilişkisi hakkındaki sorulara “Berrak arkadaşım ama ilişkileri varsa kimseyi ilgilendirmez” yanıtını verdi

Giriş Tarihi: 5.11.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 15:32
Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz’ın Berrak Tüzünataç’la ilişkisi hakkında…

Burcu Esmersoy iş insanı Berk Suyabatmaz'la evliliğini geçen eylül ayında noktalamış, Berk Suyabatmaz da boşandıktan kısa bir süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda düzenlenen davette görüntülenen Burcu Esmersoy, sürpriz ilişkiyle ilgili sorulara yanıt verdi.

'İKİ BEKAR İNSAN İSTEDİĞİNİ YAPABİLİR'

Burcu Esmersoy şöyle konuştu "Berrak'ı çok iyi tanıyorum. Sevdiğim bir arkadaşım. Ama beraber olmaları onlarla ilgili bir durum. İki bekar insan istediğini yapabilir. İlişkileri varsa kimseyi ilgilendirmez.

'KURCALANMASI GEREKEN BİR MESELE DEĞİL'

Beni de ilgilendirmez. Niye aramızda sorun olsun ki? Onların hayatına karışamayız. Kurcalanması gereken bir mesele değil." Kaynak: Posta

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Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz’ın Berrak Tüzünataç’la ilişkisi hakkında…
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