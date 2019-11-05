‘Hakan yanında bir kız görelim artık’

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt, tanışmalarının sekizinci yılını yakın dostları ile Etiler Sahne İstanbul'da kutladı. Gecede sahneye çıkan Hakan Altun ve Seda Sayan, 'Telefonun Ucunda' şarkısında düet yaptı. Aleyna Tilki'nin de sahneye çıktığı gecede Akalın ve Kurt, kızları Hira ile pasta kesti. Akalın, pastayı keserken Hakan Altun'a "Hakan bak kaşınma, seni seviyorum biliyorsun. Bu sene evlenmesen bile yanında bir kız görelim artık, güzel, yanına yakışan, sülün gibi, sürekli tayt giyen..." diyerek takıldı. Geceye biraz geç kalan Alişan ise sahnede şunları söyledi: "İlk tanıştıkları gün ben Okan'ı tanıyordum ama Demet, onu tanıdığımı bilmiyordu. Bana 'Bir çocukla buluşacağım' dedi. Sonra 'Çocuk kimmiş, neyin nesiymiş?' dedim, 'Mersin'de işleri varmış, Antepli bir çocuk. Adı Okan Kurt' deyince şaşırdım kaldım. O günden bugüne sekiz yıl geçmiş, tabii altı yıl benim bir aram vardı biliyorsunuz."ÇIKIŞTA Okan Kurt, "Bu çok özel bir gün. Eşimle tanışma gecemizdi. Sahnede izlemiş, 'Benim görüşmem lazım' demiştim. Bugünlere geldik işte" diye konuştu. Akalın ise "Hira, babana çok şey borçluyum, çünkü sen varsın" dedi.