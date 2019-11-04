Oyuncu kardeşler Ayçin İnci ve Ayça İnci'nin anneleri güzelliğiyle büyüledi! İşte ünlü oyuncular Ayçin İnci ve Ayça İnci'nin anneleri...

Başarılı oyuncular Ayçin İnci ve Ayça İnci'nin kardeş olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku da dedelerinin Yeşilçam'ın usta ismi Bilal İnci olduğunu duyunca yaşıyorlar. Bir süredir ekranlarda uzak olsalar da bir dönemin en başarılı isimlerinden olan Ayça ve Ayçin İnci kardeşler güzellikleriyle de dikkat çekmeyi bildiler. Sosyal medyayı aktif kullanan Ayçin İnci ve kız kardeşi Ayça İnci sık sık takipçilerine paylaşımlarda bulunuyorlar. Özellikle anneleri ile yaptıkları paylaşımlara beğeni yağan oyuncu kardeşlerin fotoğraflarında "Anneniz değil sanki kardeşiniz..." yorumları dikkat çekiyor. Güzelliği ile dikkat çeken Ayçin İnci ve Ayça İnci'nin anneleri Çiğdem Karakoç kızları ile bol bol vakit geçiriyor. Kızının doğum gününde tüm gözleri üzerine toplayan Çiğdem Karakoç fit görüntüsüyle herkesin beğenisini aldı. İşte ünlü oyuncular Ayça İnci ve Ayçin İnci kardeşlerin anneleri Çiğdem Karakoç ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...