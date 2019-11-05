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’ün işletmeci sevgilisİ 'e hapis şoku!

Ünlü oyuncu 'ün sevgilisi işletmeci , Emirgan'daki mekanı 'Gizli Kalsın'a giden iş adamı arkadaşı 'ı darp etti. Ali Akın Umut Evirgen'e kendisine haksız yere neden küfür ettiğini sorunca bu kez daha sert cevaplarla karşılaştı. İkili arasında devam eden tartışmaya Evirgen'in 5 koruması da dahil olanca iddiaya göre korumalar tarafından yere yatırılan Akın'a Evirgen tarafından defalarca yumruk atıldı. Burnu kırılan Ali Akın, Umut Evirgen hakkında suç duyurusunda bulundu. Evirgen hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle açıldı

Giriş Tarihi: 5.11.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 11:27
Tuba Büyüküstün’ün işletmeci sevgilisİ Umut Evirgen'e hapis şoku!

Ünlü oyuncu 'ün sevgilisi işletmeci , Emirgan'daki mekanı 'Gizli Kalsın'a giden iş adamı arkadaşı 'ı darp etti. İkili arasında çıkan kavga sonucunda burnu kırılan Ali Akın, Umut Evirgen hakkında suç duyurusunda bulundu. Ali Akın, hastane polisine verdiği ifadesinde, Umut Evirgen ile Emirgan'da bulunan 'Gizli Kalsın' isimli mekanda birlikte oturduklarını ve Evirgen'in kendisine içki ısmarlamasını istediğini söyledi. İş adamı Evirgen'in isteğini yerine getirerek arkadaşına içki ısmarladı. İkili arasında devam eden sohbet sırasında iddiaya göre Evirgen, Ali Akın'a sebepsiz yere küfür etmeye başladı. Arkadaşının şaka yaptığını düşünen Akın tepki vermeyince ünlü işletmeci sinkaflı sözler kullanmaya devam etti. Bunun üzerine mekanı terk eden iş adamı bir süre sonra Umut Evirgen'in yanına tekrar geldi.

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Tuba Büyüküstün’ün işletmeci sevgilisİ Umut Evirgen'e hapis şoku!
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