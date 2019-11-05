Tuba Ünsal - Elisabeth Mas savaşında yeni gelişme

Geçtiğimiz günlerde Elisabeth Mas, boşanma aşamasında olduğu eşi Caner Karaloğlu ve onunla ilişki yaşayan ünlü oyuncu Tuba Ünsal tarafından darp edildiğini öne sürerek hem şikâyetçi olmuş hem de korunma talebinde bulunmuştu.

RAHATSIZ ETTİKLERİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Mahkeme, Ünsal ve Karaloğlu hakkında 2 aylık koruma kararı vermişti. Daha sonra yeniden mahkemeye başvuran Elisabeth Mas, koruma kararına rağmen Caner Karaloğlu ile Tuba Ünsal'ın bir eğlence mekânında kendisini rahatsız ettiklerini öne sürmüştü. Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Mas'ı haklı bulmuş, mahkemenin kararında, "Şiddet uygulayan Tuba Ünsal ve Caner Karaloğlu hakkında 3'er gün zorlama hapsi uygulanmasına karar verildi" denilmişti. Karaloğlu ile Ünsal'ın karar tebliğ edildikten sonra iki hafta içinde itiraz etme hakkı bulunuyordu. Karaloğlu bu hakkı değerlendirdi. Karaoğlu itiraz dilekçesinde, bir mekânda bulunduğu sırada karşı tarafın yakın arkadaşı N.İ.'nin yalan ifade verdiğini ve karşı tarafı talebi üzerine hapis cezası aldığını ileri sürdü. Karaloğlu, koruma kararını ihlal etmediğini, aksine karşı tarafın yüzünü dahi görmediğini ve oradan uzaklaşmak istediğini ifade etti. Yine farklı bir mekânda bulunduklarını, bu sırada yeniden karşılaştıklarını, Mas'ın kendisini ve Ünsal'ı videoya çektirmek istediğini, bunun üzerine Ünal'ın karakola giderek şikâyette bulunduğunu kaydetti. Kendisinin karşı tarafın fotoğrafını çektiği iddiası ile zorlama hapsi karar verildiğini ifade etti.

KARALOĞLU HAKKINDAKİ HAPİS KALDIRILDI

İstanbul 2. Aile Mahkemesi Karaoğlu hakkındaki 3 günlük hapsin kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nce verilen karar gerekçesinde ne şekilde ve hangi maddelerinin ihlal edildiğinin belirtilmediğini, tüm kararların gerekçeli olmasının zorunlu olduğunu, ayrıca dosya kapsamında itiraz edenin mağdur Mas Vall'u şüpheden uzak şekilde şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunduğu hususunu ispatlar nitelikte ve yaptırımları ihlal ettiğine dair bir delil sunulmadığından 1. Aile Mahkemesi'nce verilen zorlama hapsin kaldırılması gerektiğini belirtti.