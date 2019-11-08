Haberler > Günaydın Haberleri > Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik cephesinde sürpriz gelişme!

ve cephesinde sürpriz gelişme!

Oyuncu ile 5 aydır aşk yaşadığı avukat cephesinde sürpriz gelişme... İkili, önceki gün sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. Bunun üzerine dedikodu kazanı kaynadı. İkilinin ayrıldığı öne sürüldü. Ancak Kural, iddiayı yalanlayıp şu çıkışı yaptı: "Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız? Sizin aşk kavramınız sosyal medyadan mı ibaret?" İkilinin ayrıldığı öne sürüldü. Ancak Kural, iddiayı yalanlayıp şu çıkışı yaptı…

Giriş Tarihi: 8.11.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 14:12
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik cephesinde sürpriz gelişme!

ile 5 aydır aşk yaşadığı avukat cephesinde sürpriz gelişme... İkili, önceki gün sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik cephesinde sürpriz gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN