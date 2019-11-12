Burcu Kartoz: Dolandırıldım cipimi alamıyorum

Şarkıcı Sibel Can'a kaçak otomobili sıfır kilometre diye sattığı gerekçesiyle yargılanan Çiftkurtlar Otomotiv ve sahibi Şahin Mehmet Çelik ile bu kez sosyetik güzel Burcu Kartoz mahkemelik oldu.

Kartoz dilekçesinde, 2013'te Çiftkurtlar'dan sıfır kilometre cip aldığını, şirkete olan taksitlerini düzenli olarak ödediğini, aracın tüm MTV ve sigorta işlemlerini tamamladığını belirtti. Borcunu ödediği için aracın devrinin kendisine yapılmasını istediğini fakat sürekli oyalandığını ileri sürdü. Kartoz, "Parasını ödediğim araç bende değil, kendileri tarafından kullanılıyor. Dolandırıldım" dedi.







EVRAKLARDA TEK İMZA

İddianamede, cipin 60 ay taksit ile 76 bin 500 lira karşılığında satıldığı kaydedildi. Aracın 60 ay boyunca sigorta, kasko ve vergilerinin Kartoz tarafından karşılandığı, satış vaadi sözleşmesinde Çiftkurtlar Mircan Oto'nun kaşesi ve üzerinde tek imza bulunduğu, başka bir kaşe-imza kısmının açılmadığı ifade edildi. Ayrıca iddianamede; sözleşme eklerinde ve dosya içerisinde Çelik'e ve şirketin muhasebe sorumlusu Dilek Turan'a ait imza sirkülerinin bulunmadığı, şirketin adına yapılan sözleşmenin noter onaylı olmadığı kaydedildi.

İfadesine başvurulan Şahin Mehmet Çelik, aracın kiralandığını ileri sürdü. Ancak iddianamede böyle bir durumun olamayacağı, aracın 2013 yılındaki birebir muadilinin satış bedelinin 83 bin 750 lira olduğu, müşteki Kartoz'un da tüm ödemeleriyle 106 bin 500 lira ödediği ifade edildi.





Sibel Turnagöl ile evli olan Mehmet Çelik, muhasebe sorumlusu Dilek Turan ile birlikte ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.



AĞIR CEZA'DA YARGILANACAKLAR

Savcılık, Çiftkurtlar Otomotiv sahibi Şahin Mehmet Çelik ve muhasebe sorumlusu Dilek Turan'ın cezalandırılmasını istedi. İkili, 'Şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasındaki dolandırıcılığı' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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