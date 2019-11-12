‘Saniye’ ile küçük ‘Üzüm’ün dostluğu göz yaşarttı

BUGÜN NELER OLDU

ATV'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın en dikkat çeken karakterlerinden biri de Selin Yeninci'nin oynadığı 'Saniye.' 'Hünkar Yaman'ın hizmetinde olan 'Saniye', çiftliğin mutfağından sorumlu. En büyük hayali anne olmak. Annelik özlemi öyle büyük ki, kocasının başka kadından olan çocuğuna annelik yapmayı bile göze aldı ama kader buna da izin vermedi. Dizinin yayınlanan son bölümünde, 'Saniye', 'Üzüm' ile tanıştı. İzleyicilerin yüreğini ısıtan görüntüler eşliğinde, 'Saniye', annesi hasta olan 'Üzüm'le ilgilendi. Aralarındaki dostluğun nereye varacağı merak konusu...