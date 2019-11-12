Ufuk Bayraktar’dan bir kabadayının öyküsü

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Bir döneme damgasını vuran 'Ezel' dizisinde 'Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar, önümüzdeki yıl 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' adlı filmiyle hayranlarının karşısına çıkacak. Bayraktar'ın cezaevindeyken hikaye danışmanlığını yaptığı, Serkan Öztürk'le birlikte senaryolaştırdığı filmin ilk tanıtımı, geçtiğimiz günlerde görücüye çıktı. Hikayesi ve uzun süredir büyük bir gizlilikle yürütülen cast çalışmasıyla, gelecek yılın en iddialı filmlerinden olmaya aday 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi', 2020 yılının son çeyreğinde izleyici ile buluşacak. Hikayesi, Hatay, Samsun, İstanbul ve Ankara'da geçen filmin çekimleri ise Nisan ayında başlayacak.