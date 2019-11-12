Haberler > Günaydın Haberleri > Ufuk Bayraktar’dan bir kabadayının öyküsü

’dan bir kabadayının öyküsü

Giriş Tarihi: 12.11.2019
Ufuk Bayraktar’dan bir kabadayının öyküsü
Bir döneme damgasını vuran 'Ezel' dizisinde 'Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar, önümüzdeki yıl 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' adlı filmiyle hayranlarının karşısına çıkacak. Bayraktar'ın cezaevindeyken hikaye danışmanlığını yaptığı, Serkan Öztürk'le birlikte senaryolaştırdığı filmin ilk tanıtımı, geçtiğimiz günlerde görücüye çıktı. Hikayesi ve uzun süredir büyük bir gizlilikle yürütülen cast çalışmasıyla, gelecek yılın en iddialı filmlerinden olmaya aday 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi', 2020 yılının son çeyreğinde izleyici ile buluşacak. Hikayesi, Hatay, Samsun, İstanbul ve Ankara'da geçen filmin çekimleri ise Nisan ayında başlayacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ÖZGÜR CAZCILARA ÖZGÜ RİTİMLER
ÖZGÜR CAZCILARA ÖZGÜ RİTİMLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ufuk Bayraktar’dan bir kabadayının öyküsü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN