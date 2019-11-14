‘Mest-i Aşk Mevlana’dan ilk savaş sahnesi

BUGÜN NELER OLDU

2020'DE vizyona girecek olan 'Mest-i Aşk Mevlana' filminin savaş sahneleri görücüye çıktı. Hassan Fathi'nin yönettiği Türk-İran ortak yapımı olan filmde Selçuklu askeri 'İskender'i İbrahim Çelikkol canlandırıyor. Çelikkol, gençlik aşkını kalbine gömmüş, onurlu, devletine ve ilkelerine bağlı bir komutana hayat veriyor. Hz. Mevlana ile tanıştıktan sonra irfani aşk yolunda büyük çelişkiler yaşayan İskender'in yer aldığı, geçtiğimiz günlerde tamamlanan savaş sahnesinde Çelikkol'un ön hazırlıkları beş saat sürdü.