‘Reyyan’ın kolyesı 17 ülkede yok satıyor

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ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Hercai', bu kez dizide kullanılan Mavi Süryani kolye ile yurt dışında gündem oldu. 'Hercai'nin başrol oyuncusu Ebru Şahin'in canlandırdığı 'Reyyan'ın taktığı firuze taşından yapılan kolye, 17 ülkede yok satıyor.Akın Akınözü'nün canlandırdığı 'Miran' ile Reyyan'ın aşkları bu ülkelerde büyük ilgiyle izlenirken, dünyanın en eski nazar boncuğu kabul edilen Mardin'e özgü Mavi Süryani kolyesi de İspanya, Şili, Nikaragua ve Dominik Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu dizinin ihraç edildiği 17 ülkede kadınların ilgi odağı oldu. 'Reyyan'ın kolyesi sosyal medya üzerinden kapış kapış satın alınıyor. Kadınların gözdesi olan 'Eyşan' kolyesi ve 'Sıla' tokasından sonra 'Hercai'nin 'Reyyan'ının taktığı kolyenin şöhreti de Türkiye sınırlarını aşmış oldu.MARDIN'IN en güçlü ailelerinden Şadoğullları'nın torunlarından biri olan 'Reyyan' ile yıllar önce öldürülen anne-babasının intikamını almak isteyen 'Miran'ın aşk hikayesini anlatan 'Hercai', Güneydoğu Anadolu'nun sıra dışı lezzetlerini de ekrana getiriyor. Mardin'de bir gelenek haline gelen acı kahve (mırra) da dizi sayesinde yurt dışına tanıtılıyor.