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Eski kocası 'ün başına bela oldu

; kendisini tehdit ettiği için hapis cezası alan eski eşi ile bu kez hakaret davasında karşı karşıya geldi. Balcı’nın duruşmaya getirdiği iki tanık, Tüzün’le ilgili şok iddialar ortaya attı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Günaydın
Giriş Tarihi: 19.11.2019
Eski kocası Sibel Tüzün'ün başına bela oldu

ÇİRKİN BİR MESAJ PAYLAŞTI
Sibel Tüzün, 2016'da boşandığı prodüktör Ender Balcı'nın kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Tehdit ve şantaj mesajları atmaya devam eden Balcı, 21 ay 29 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ardından Balcı, şarkıcıyı kast ederek "Sürekli kocalarını başka adamlarla aldatıyor" şeklinde bir paylaşım yaptı.



YENİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Tüzün, eski eşini bir kez daha şikayet etti. Hakim karşısına çıkan Balcı, duruşmaya iki tanık getirdi. Tanık Erhan Akman; Tüzün'ün ilk eşiyle evliyken, ileride ikinci eşi olacak kişiyle birlikte olduğunu, ikinci eşiyle evliyken de Balcı ile ilişki yaşadığını söyledi. Tanık Umut İsan da Tüzün'ün, evliyken müzik sektöründen kişilerle beraber olduğunu öne sürdü.

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