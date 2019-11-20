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Çocuklarla resim yaptılar

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Çocuklarla resim yaptılar
PINAR Altuğ, Aslı Tandoğan, Akasya Asıltürkmen ve Bora Gencer; Akasya'da, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile hayata geçirilen resim atölyesinde çocuklarla buluştu. Cemiyet hayatından Meral Yazıcı, Nazlı Sert, Derya Karagülle, Hülya Eltemur, İdil Gazioğlu, Zekiye Ergin, Nilüfer Duna, Yelda Güral'ın da katıldığı atölye çalışmasında, ressam Seda Gazioğlu da çocuklarla birlikte resim yaptı. Akasya, bu yıl yılbaşı süslemesi yapmak yerine TOG'un projelerini destekleyecek. Çocukların yaptığı resimler bu yılbaşında AVM'yi süsleyecek.
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Çocuklarla resim yaptılar
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