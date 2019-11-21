Merve Oktay’a takipsizlik kararı

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Oyuncu Berk Oktay, boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay'ın boşanma davasındaki gizlilik kararını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran ünlü oyuncu; şikayet dilekçesinde; Merve Oktay ile boşanma davalarının devam ettiğini, söz konusu dosyada mahkeme tarafından gizlilik kararı verildiğini ancak Merve Oktay'ın 17 Şubat 2019 tarihinde bir gazeteye röportaj vererek gizlilik kararını ihlal ettiğini belirtti. Merve Oktay hakkında 'gizliliğin ihlali' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Merve Oktay, söz konusu röportajda gizlilik kararına aykırı olan, adli süreçle ilgili herhangi bir beyanda bulunmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirten savcılık, dosyayla ilgili takipsizlik kararı verdi.