Azize ile ekranlara dönen Hande Erçel'den yardım eli! Azize dizisi başrol oyuncusu Hande Erçel bu hareketi ile takdir topladı!

Azize dizisi ile ekranlara dönen Hande Erçel, son olaran yaptığı reklam anlaşması ile adından söz ettirmişti. Verdiği kilolar ve geçirdiği estetik operasyon sonucu Hande Erçel olduğun oldukça farklı görünüyor. Güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden olan Hande Erçel'in yeni dizisi Azize 1. bölümü yayınlandı. Hande Erçel Azize dizisinde Buğra Gülsoy ile partner oldu. Annesi Aylin Erçel'i 11 Ocak'ta kanserden kaybeden Hande Erçel sık sık annesi ile paylaşımlarda bulunuyor. Takvim'in haberine göre Hande Erçel, kendisiyle aynı kaderi yaşayan çocukları unutmadı. Hande Erçel, geçen günlerde kozmetik markasının yüzü olmak için 750 bin liraya 'evet' demişti. Hande Erçel, ücretin 250 bin liralık kısmıyla da annesini kanserden kaybeden çocuklara yardım eli uzattı. Sessiz sedasız ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Azize dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel'in bu hareketi takdir topladı. İşte Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...