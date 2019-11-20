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  • Azize ile ekranlara dönen Hande Erçel'den yardım eli! Azize dizisi başrol oyuncusu Hande Erçel bu hareketi ile takdir topladı!

ile ekranlara dönen 'den yardım eli! başrol oyuncusu Hande Erçel bu hareketi ile takdir topladı!

dizisi ile ekranlara dönen , son olaran yaptığı reklam anlaşması ile adından söz ettirmişti. Verdiği kilolar ve geçirdiği estetik operasyon sonucu Hande Erçel olduğun oldukça farklı görünüyor. Güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden olan Hande Erçel'in yeni dizisi Azize 1. bölümü yayınlandı. Hande Erçel Azize dizisinde ile partner oldu. Annesi 'i 11 Ocak'ta kanserden kaybeden Hande Erçel sık sık annesi ile paylaşımlarda bulunuyor. Takvim'in haberine göre Hande Erçel, kendisiyle aynı kaderi yaşayan çocukları unutmadı. Hande Erçel, geçen günlerde kozmetik markasının yüzü olmak için 750 bin liraya 'evet' demişti. Hande Erçel, ücretin 250 bin liralık kısmıyla da annesini kanserden kaybeden çocuklara yardım eli uzattı. Sessiz sedasız ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Azize dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel'in bu hareketi takdir topladı. İşte Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 20.11.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 09:46
Azize ile ekranlara dönen Hande Erçel'den yardım eli! Azize dizisi başrol oyuncusu Hande Erçel bu hareketi ile takdir topladı!

dizisi ile ekranlara dönen , son olaran yaptığı reklam anlaşması ile adından söz ettirmişti. Verdiği kilolar ve geçirdiği estetik operasyon sonucu Hande Erçel olduğun oldukça farklı görünüyor. Güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden olan Hande Erçel'in yeni dizisi Azize 1. bölümü yayınlandı. Hande Erçel Azize dizisinde ile partner oldu. Annesi 'i 11 Ocak'ta kanserden kaybeden Hande Erçel sık sık annesi ile paylaşımlarda bulunuyor. Takvim'in haberine göre Hande Erçel, kendisiyle aynı kaderi yaşayan çocukları unutmadı. Hande Erçel, geçen günlerde kozmetik markasının yüzü olmak için 750 bin liraya 'evet' demişti. Hande Erçel, ücretin 250 bin liralık kısmıyla da annesini kanserden kaybeden çocuklara yardım eli uzattı. Sessiz sedasız ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Azize dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel'in bu hareketi takdir topladı. İşte Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ve sizin için derlediğimiz ...

Azize ile ekranlara dönen Hande Erçel'den yardım eli! Azize dizisi başrol oyuncusu Hande Erçel bu hareketi ile takdir topladı!

EMINA JAHOVIC

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Azize ile ekranlara dönen Hande Erçel'den yardım eli! Azize dizisi başrol oyuncusu Hande Erçel bu hareketi ile takdir topladı!

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

Azize ile ekranlara dönen Hande Erçel'den yardım eli! Azize dizisi başrol oyuncusu Hande Erçel bu hareketi ile takdir topladı!
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Azize ile ekranlara dönen Hande Erçel'den yardım eli! Azize dizisi başrol oyuncusu Hande Erçel bu hareketi ile takdir topladı!

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Azize ile ekranlara dönen Hande Erçel'den yardım eli! Azize dizisi başrol oyuncusu Hande Erçel bu hareketi ile takdir topladı!
Azize ile ekranlara dönen Hande Erçel'den yardım eli! Azize dizisi başrol oyuncusu Hande Erçel bu hareketi ile takdir topladı!

AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ

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