‘Kuruluş Osman’ın ateşi ilk bölümüyle zirvede ekranları sardı!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in oynadığı 'Kuruluş Osman'ın ilk bölümü, Türkiye ve dünyada büyük ilgiyle karşılandı.

DUYGUSAL SAHNELER

Dizinin birinci bölüm etiketi #KuruluşOsman, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde birinci sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise dördüncü sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Sosyal medyada 'Kuruluş Osman'ın ilk bölümünden övgüye bahsedildi. Diziyle ilgili şöyle yorumlar yapıldı: 'Allah devamını getirsin', 'Türk ateştir. Ateşin bir kıvılcımı tüm dünyayı yakmaya yeter!', 'Bu gece bir Osman esti, ekranı yıkıp geçti. Harika oyunculuğu ile Burak Özçivit fırtınalar estirdi', 'Müzikler harika, oyunculuk etkileyici, konu sürükleyici ve emek büyük', 'Mekanın sahibi geldi, bebeleri pistten alalım.'

Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı yayınlandı

İlk bölümde Osman Bey yiğitliğiyle göz kamaştırırken, Bamsı'nın oğlu Aybars'ın ölümü ve cenazesi izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosuyla dizi çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olacağını kanıtladı.



TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ

'Kuruluş Osman'ın, önceki gün atv ekranlarında yayınlanan ilk bölümü tüm kategorilerde zirveye oturdu. Dizi; Tüm Kişiler'de yüzde 15.73 izlenme oranı ve yüzde 34.01 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 13.48 izlenme oranı ve yüzde 31.94 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 16.17 izlenme oranı ve yüzde 35.54 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.