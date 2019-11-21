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  • Kuruluş Osman'da gözyaşları sel oldu! İşte Kuruluş Osman'ın 1. bölümüne damga vuran o sahne!

'da gözyaşları sel oldu! İşte Kuruluş Osman'ın 1. bölümüne damga vuran o sahne!

'nin dev yapımı izleyiciyle buluştu. Yayınlanacağı günü iple çeken izleyici ile adeta ekrana kilitlendi. ATV ekranlarında 1. bölümü dün akşam ekranlara gelen Kuruluş Osman nefesler tutularak izlendi. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Kuruluş Osman 1. bölümü ile izleyicisinden tam not aldı. Kuruluş Osman, 400 çadırlık bir kavimden ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşünü anlatıyor. Kuruluş Osman adını; 71 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırıdan ve mazlumların sessiz çığlığına umuttan alıyor. Sezonun en iddialı dizisi Kuruluş Osman'da geceye damgasını vuran sahne ise 'ın şehit olduğu anlardı. İzleyenlerin tüylerini diken diken eden sahnede gözyaşları sel oldu. İşte , , , , , ve gibi isimleri kadrosunda bulunduran tarihi dizi Kuruluş Osman'ın 1. bölümünden yayınlanan kareler ve geceye damgasını vuran duygu yüklü o sahneler...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 10:06
Kuruluş Osman'da gözyaşları sel oldu! İşte Kuruluş Osman'ın 1. bölümüne damga vuran o sahne!

'nin dev yapımı izleyiciyle buluştu. Yayınlanacağı günü iple çeken izleyici ile adeta ekrana kilitlendi. ATV ekranlarında 1. bölümü dün akşam ekranlara gelen Kuruluş Osman nefesler tutularak izlendi. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Kuruluş Osman 1. bölümü ile izleyicisinden tam not aldı. Kuruluş Osman, 400 çadırlık bir kavimden ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşünü anlatıyor. Kuruluş Osman adını; 71 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırıdan ve mazlumların sessiz çığlığına umuttan alıyor.

Kuruluş Osman'da gözyaşları sel oldu! İşte Kuruluş Osman'ın 1. bölümüne damga vuran o sahne!

1. bölümü ile izleyiciye heyecanlı dakikalar yaşattı. Kuruluş Osman ilk bölümün konusu şöyle: Abisinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, gösterdiği kahramanlık ile planları bozar.

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Kuruluş Osman'da gözyaşları sel oldu! İşte Kuruluş Osman'ın 1. bölümüne damga vuran o sahne!

Bamsı karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuş , '' kadrosunda da yer alırken, sezonun en iddialı dizisi Kuruluş Osman'da geceye damgasını vuran sahne ise 'ın şehit olduğu anlardı. İzleyenlerin tüylerini diken diken eden sahnede gözyaşları sel oldu. İşte , Nurettin Sönmez, , , , ve gibi isimleri kadrosunda bulunduran tarihi dizi Kuruluş Osman'ın 1. bölümünden yayınlanan kareler ve geceye damgasını vuran duygu yüklü o sahneler...

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Kuruluş Osman'da gözyaşları sel oldu! İşte Kuruluş Osman'ın 1. bölümüne damga vuran o sahne!

'a izleyenlerin tüylerini diken diken eden sahne geceye damgasını vurdu!

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Kuruluş Osman'da gözyaşları sel oldu! İşte Kuruluş Osman'ın 1. bölümüne damga vuran o sahne!

'da 'in canlandırdığı Osman Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun müjdesini böyle verdi...

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Kuruluş Osman'da gözyaşları sel oldu! İşte Kuruluş Osman'ın 1. bölümüne damga vuran o sahne!

Reytingleri altüst eden 2. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman, 27 Kasım 2019 Çarşamba akşamı ekran gelecek bölümde; İhanete uğrayan Kayılar hainliğin bedelini ödetecek! 'in canlandırdığı Osman Bey, Kayıları düştükleri tuzaktan nasıl kurtaracak? İşte Kuruluş Osman 2. Bölüm ilk fragmanı...

Kuruluş Osman 2. Bölüm (27 Kasım 2019 Çarşamba) fragmanı yayınlandı izle!

Kuruluş Osman'da gözyaşları sel oldu! İşte Kuruluş Osman'ın 1. bölümüne damga vuran o sahne!
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