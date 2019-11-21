Kuruluş Osman'da gözyaşları sel oldu! İşte Kuruluş Osman'ın 1. bölümüne damga vuran o sahne!

Bamsı karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuş Nurettin Sönmez, 'Kuruluş Osman' kadrosunda da yer alırken, sezonun en iddialı dizisi Kuruluş Osman'da geceye damgasını vuran sahne ise Bamsı'nın oğlu Aybars'ın şehit olduğu anlardı. İzleyenlerin tüylerini diken diken eden sahnede gözyaşları sel oldu. İşte Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, Alma Terzic, Özge Törer ve Aslıhan Karalar gibi isimleri kadrosunda bulunduran tarihi dizi Kuruluş Osman'ın 1. bölümünden yayınlanan kareler ve geceye damgasını vuran duygu yüklü o sahneler...
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