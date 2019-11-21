Kuruluş Osman'da gözyaşları sel oldu! İşte Kuruluş Osman'ın 1. bölümüne damga vuran o sahne!

Kuruluş Osman 1. bölümü ile izleyiciye heyecanlı dakikalar yaşattı. Kuruluş Osman ilk bölümün konusu şöyle: Abisinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, gösterdiği kahramanlık ile planları bozar.