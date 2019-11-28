EDHO stres attı

BUGÜN NELER OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncuları, önceki gün Koşuyolu'ndaki Roka Balık'ta bir araya geldi. Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Onur Kaynarca'ya ait olan mekanda toplanan ekip gece boyunca eğlendi. Oktay Kaynarca ise mikrofonu gece boyunca elinden bırakmadı. Ekipteki arkadaşlarına şarkılar söyleyen Kaynarca, gecenin bir numaralı adamıydı. Özellikle Kaynarca'nın Ozan Akbaba ile yaptığı düet geceye damga vurdu. Yemeğe tam kadro katılan ekip, gece boyunca yerinde oturmadı. Şarkıcı Ender Balkır ile gece boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Kaynarca, geceye katılan herkese teşekkürlerini dile getirdi.