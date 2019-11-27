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  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın sevilen oyuncusu Yasemin Özilhan’ın kuzeni çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın sevilen oyuncusu ’ın kuzeni çıktı!

atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tüm kişilerde %8,64 izlenme oranı ve %19,85 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %10,06 izlenme oranı ve %21,64 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Zirvenin gediklisi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinciliklerine devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine en çok izlenen yapım oldu. Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır. Depo baskını esnasında, hem vurulmasına hem de silahların çalınmasına sebep olan haini ele verebilecek tek isim Tefo'nun gözlerini açması an meselesidir. Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım ister. Gitgide düşmanın avcunun içine düşen Tufan'ın, Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır. Salı akşamlarının vazgeçilmezi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız oyuncusunun 'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Anne tarafından kuzen olan ikili, geçtiğimiz günlerde buluşup hasret giderdi. Ünlü oyuncu "Canım Yasemin'imi çok özlemişim" dedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başarılı oyuncunun Yasemin Özilhan ile kuzen olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 12:21
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın sevilen oyuncusu Yasemin Özilhan’ın kuzeni çıktı!

Salı akşamlarının vazgeçilmezi! " Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz " tüm kişiler kategorisinde birinci sırada! Tüm kişilerde %8,64 izlenme oranı ve %19,85 izlenme payı, 20 ABC1'de ise %10,06 izlenme oranı ve %21,64 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Hızır ile savaş halindeki Altan'ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda'nın planları ise ortaya çıkmıştır. Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır. Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda'ya, Hızır'dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır. atv ekranlarının vazgeçilmezi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan ünlü oyuncu ile 'ın kuzen olduğu ortaya çıktı. İşte merak edenler için akraba olan ünlü isimler...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın sevilen oyuncusu Yasemin Özilhan’ın kuzeni çıktı!

'Salak Milyoner' ve 'Köyden İndim Şehre' filmlerinde Zeki Alasya'nın (Himmet Ağa) eşini canlandıran kişi, o zamanki eşi Oya Alasya'dır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın sevilen oyuncusu Yasemin Özilhan’ın kuzeni çıktı!

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken model ve oyuncu Cansu Taşkın'ın dayısı da kendisi gibi ünlü bir isim. Cansu Taşkın, dayısı müzisyen Metin Özülkü ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından"Canım dayıcığımla stüdyo. Sürprizler" notuyla paylaştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın sevilen oyuncusu Yasemin Özilhan’ın kuzeni çıktı!

1990'lı yılların efsane dizisi 'Süper Baba'nın 'Fikret'i Şevket Altuğ'un eşi de ünlü çıktı. 'Şabanoğlu Şaban', 'Süper Baba', 'Perihan Abla' gibi birçok yapımda rol alan Şevket Altuğ'un eşi Jale Altuğ da kendisi gibi oyuncu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın sevilen oyuncusu Yasemin Özilhan’ın kuzeni çıktı!
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın sevilen oyuncusu Yasemin Özilhan’ın kuzeni çıktı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın sevilen oyuncusu Yasemin Özilhan’ın kuzeni çıktı!
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