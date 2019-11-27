Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın sevilen oyuncusu Yasemin Özilhan’ın kuzeni çıktı!

atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tüm kişilerde %8,64 izlenme oranı ve %19,85 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %10,06 izlenme oranı ve %21,64 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Zirvenin gediklisi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinciliklerine devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine en çok izlenen yapım oldu. Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır. Depo baskını esnasında, hem vurulmasına hem de silahların çalınmasına sebep olan haini ele verebilecek tek isim Tefo'nun gözlerini açması an meselesidir. Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım ister. Gitgide düşmanın avcunun içine düşen Tufan'ın, Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır. Salı akşamlarının vazgeçilmezi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız oyuncusunun Yasemin Özilhan'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Anne tarafından kuzen olan ikili, geçtiğimiz günlerde buluşup hasret giderdi. Ünlü oyuncu "Canım Yasemin'imi çok özlemişim" dedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başarılı oyuncunun Yasemin Özilhan ile kuzen olduğunu duyanlar çok şaşırdı.