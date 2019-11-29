Ben Fero hakkında soruşturma! Vatandaş Ben Fero'yu savcılığa şikayet etti...

Ferhat Yılmaz, bilinen adıyla Ben Fero son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Ben Fero hakkında soruşturma açıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Rapçi Ben Fero; şarkıları ve kliplerinde alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. İşte son dönemin sansasyonel isimlerinden Ben Fero'nun şikayet edilmesinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:41Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 12:02
Rapçi Ben Fero; şarkıları ve kliplerinde alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Bir vatandaş; Ben Fero'nun klipleriyle gençlere kötü örnek olduğunu iddia etti.