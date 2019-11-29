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hakkında ! Vatandaş Ben Fero'yu savcılığa etti...

, bilinen adıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Ben Fero hakkında açıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. ; şarkıları ve kliplerinde alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulunduğu gerekçesiyle savcılığa edildi. İşte son dönemin sansasyonel isimlerinden Ben Fero'nun şikayet edilmesinin ayrıntıları...

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 12:02
Ben Fero hakkında soruşturma! Vatandaş Ben Fero'yu savcılığa şikayet etti...

Rapçi ; şarkıları ve kliplerinde alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulunduğu gerekçesiyle savcılığa edildi. Bir vatandaş; Ben Fero'nun klipleriyle gençlere kötü örnek olduğunu iddia etti.

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Ben Fero hakkında soruşturma! Vatandaş Ben Fero'yu savcılığa şikayet etti...
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