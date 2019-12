BUGÜN NELER OLDU

Ünlü sanatçı Sibel Can, bugün Köln'de, yarın ise Rotterdam'da konser verecek. Yeni yılda da Avrupa'nın birçok şehrinde sahneye çıkacak olan Can, her konseri için Nihan Peker'e yeni elbiseler sipariş etti. Ünlü sanatçı 28 Aralık'ta da Antalya'da sahneye çıkacak. Can, yılbaşı gecesi ise Kıbrıs Les Ambassadeurs Hotel'de performans sergileyecek.