Babamın adını eğitim bursuyla yaşatacağım

BUGÜN NELER OLDU

■ Tiyatronun eğitim kısmında ilerliyorum, hocalık yapıyorum. Hamdi ve Selen'le de beraber çalıştık.■ Dört ay önce görme engelli çocuklara oyunculuk dersi vermiştim. Sonra Hababam Sınıfı projesine dahil edildik. 18 Aralık'ta Zorlu PSM'de gösterimiz olacak. Abdullah Avcı Mahmut Hoca'yı oynayacak, Pınar Sabancı, Gökhan Tepe ve Nil Karaibrahimgil de kadroda. Geliri, Parıltı Derneği'ne gidecek. Çocukların sosyal hayatta varolmasını sağlayan bir dernek.■ Armut dibine düşer sözüne uyan bir evladım ben de. Bunun avantaj olduğu sanılır ama ailede önemli isim olması aslında sırtta bir yüktür. Bizim meslekte torpil yoktur; emek vermeden kalıcı olmak zor.■ Babam Enis Fosforoğlu'nun ismini yaşatmak istiyorum. Çok değerli bir babanın kızıyım. Onun hocalığından yola çıkarak eğitim bursu yapabilirim, bunun yollarını arıyorum.■ 'Mucize' isimli bir kitabım var. Yedi kez tüp bebek denedim. Sonunda kızım gelince, benimle aynı şeyleri yaşayan kadınlarla o bilgileri paylaşmak istedim. İleride roman da yazacağım.Armut dibine düştü!■ Yeni filmimiz 'Kırkyalan'ı çektik, 18 Aralık'ta gala yapacağız. Trakya'da dört arkadaşın öyküsünü anlatıyoruz, senaryoyu Rüyhan Duralı kaleme aldı. Kızım Zeynep Alkan da filmde oynadı. Armut dibine düştü yani... 6 yaşından beri gösteri sanatlarına ilgisi var ve halen yurt dışında oyunculuk eğitimi alıyor. Sanata yeteneği var ancak ben çocuklarımıza hep 'Yabancı dil öğrenin ve mutlu insan olun' derim.■ Filmimiz için heyecanlıyım. Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ataberk Doğan, Ferdi Sancar, Berat Yenilmez, Ceren Taşçı, Melis Sabah, Hakan Meriçliler, Sinan Bengier ve Zeynep Alkan var kadroda. Sıcak bir hikaye; bunun seyirciye de geçeceğine inanıyorum.Toronto'da kasap havası oynattım■ Klasik müzikle herkese ulaşıyoruz. Her konser tıklım tıklım oluyor. Senfonik opera orkestra şefliği ve bestecilik yapıyorum. Senfonik orkestramla Türkiye'de ve yurt dışında konserler veriyoruz. Uluslararası festivallerin açılışını yapıyoruz. Senfonik Fun Time Opera ise interaktif bir şov. Bu operada hayalet değil, eğlence var. Senfonik Fun'la Türkiye'de ve yurt dışında uzun kuyruklara yol açıyoruz.■ Senfonik rock, iki müziğin birleşmiş hali. Yabancı rock şarkılardan sonra bizim Barış Manço ve Cem Karaca'lar çalıyoruz. 50 bine yakın kişinin izlemesi gurur vericiydi. Bu ülkede senfonik konser kuyrukları da olur, bilim de olur. Yeter ki doğru anlatalım, sevgiyle yaklaşalım insanlara.■ Bir senede 35 ülkede konser verdim. En etkileyici olanı Toronto konserimdi, müthişti. Toronto'da herkese kasap havası oynattım.'İş ayrı, özel hayat ayrı' dedi sette beni hep azarladı!■ Erkin Koray'ın 'Gönül Salıncağı' şarkısını yorumlayıp single olarak çıkardık. 'Gönül Salıncağı', özlenen bir şarkı. Yeni nesli, bilmedikleri bir parçayla tanıştırmak istedim. Klibi Hamdi çekti. Çekimlerde sürekli azarladı beni. Çok keyifliydi... Solist edasında havalı geldim sete ama Hamdi beni sürekli azarladı. Hamdi, "İş ayrı, özel hayat ayrı" dedi.■ Eski tatlar ve gerçek duygular olmasını isterim müzikte. Bir sürü teknik kullanmaktansa, eski duygulardan uzaklaşmadan yapılmalı işler. Hamdi'nin tarzı da bana esin kaynağı oldu.■ Eşim beni eleştirmez, yapıcı söylemlerde bulunur. Hümanist bir tavrı vardır. Hamdi beni eleştirdiğinde hep haklı çıkar. Yıllarca içimdeki doğallığın dışarı çıkmasını istedi. Sonunda çıkardı.■ Yıllarca bazı eleştirilere maruz kaldım. 'Hamdi Alkan'ın karısı şarkı mı söylüyor?' gibi şeyler söylediler. İnsanın kendini ispat etmesi çok uzun bir ömür. Evet beni Hamdi'den sonra tanımaya başladılar ama benim evvelim var. 6 yaşından beri müzikle iç içeyim.Amacım Sabahattin Ali'yi daha iyi tanıtmak■ Aldırma Gönül; Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin anlatıldığı müzikli bir gösteri. İlk gösteride annem de beni izledi. Annemin karşısında oynamak zormuş.■ 1.5 yıl önce 'Sabahattin Ali albümü yapar mısınız?' diye bir teklif geldi. Çok farklı bir projeyle karşılaştım. Sabahattin Ali'nin şarkılarını hepimiz biliyoruz; 'Aldırma Gönül', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Melankoli', 'Göklerde Kartal Gibiydim'...■ Kendisinin ismini Kürk Mantolu Madonna skandalıyla bir kez daha duyduk. Diğer hikayelerini de okudum. Hakkında yazılmış kitapları inceledim. Dramatik bir hayatı var. Tiyatro projesi böyle doğdu. Oyunculuk yapma niyetim yoktu aslında. Metinler arasında şarkı okuyacaktım. Albümde 10, oyunda 11 şarkısını seslendiriyorum. Bu müzikli gösteri, sanat hayatımın dönüm noktası oldu. Amacım; şöhretime şöhret eklemek değil, Sabahattin Ali'yi daha da tanıtmak.■ Oyunculuğu sevdim fakat benim yaptığım oyunculuk değil; ben Sabahattin Ali'yi özümsemeye çalıştım. 70 yıl geçmiş ölümünün üzerinden... Eserleri anonim haline gelmiş. Etik olarak kızı Filiz Ali'yi ziyaret ettim. Eserleri, 70 yılın ardından savunmasız hale geldiği için fırsatçı biri olarak değerlendirilmek istemedim. Sabahttin Ali'nin kızı Filiz Hocam, 11 Aralık'taki konserimde olacak.