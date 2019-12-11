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‘Dokuz sekiz ritminde bir film çektik’

Giriş Tarihi: 11.12.2019
‘Dokuz sekiz ritminde bir film çektik’
Hamdi Alkan'ın yönettiği, Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ferdi Sancar, Ataberk Doğan'ın rol aldığı Trakya komedisi 'Kırkyalan' adlı film, 20 Aralık'ta vizyona girecek. Film tanıtımında konuşan Alkan "Kahkahası, samimiyeti bol bir film oldu. Beş arkadaşın hikayesi. Finalde hikaye bir düğüne kilitleniyor. Oraya gelene kadar karakterlerin başına ilginç olaylar geliyor" dedi. Filmde 'Kamil'i oynayan Timur Acar ise "Pınarhisar çok eğlenceli bir yerdi. Her tarafı dokuz sekizlikti. Filmin ritmi de buna bağlı olarak hareketli geçti" diye konuştu.
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‘Dokuz sekiz ritminde bir film çektik’
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