‘Sesim en çok Clooney’ye yakıştı’

BUGÜN NELER OLDU

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında Tamer Karadağlı'yı ağırladı. Programda Karadağlı dizi ve sinema dünyasıyla ilgili şöyle konuştu: "Karakter inandırıcı gelmezse diziyi sevdiremezsin ama sinemada durum farklıdır. Televizyonda süreklilik önemli. Bu rol bana yapıştı demeyi şımarıklık olarak görüyorum. Diziler tamamen reytinge bağlı, sanatsal hiçbir şey beklememeliyiz." Karadağlı, seslendirme kariyeriyle ilgili de şunları söyledi: "Bugüne kadar seslendirdiğim birçok isim oldu; Marlon Brando, Al Pacino, Jack Nicholson, Robert De Niro gibi. Ama sesim en çok neredeyse bütün filmlerini seslendirdiğim George Clooney'ye yakıştı diyebilirim."