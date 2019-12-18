Emre Altuğ: 40’ıncı yıla Allah kerim

BUGÜN NELER OLDU

Emre Altuğ, sanat hayatının 20'nci yılını özel bir konserle TİM Show Center'da kutladı. Konseri Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hülya Koçyiğit, Alper Kul-Aylin Kontante ve Gülbin Cavuşoğlu da izledi.Sanatçı "40'ıncı yıl için bir planınız var mı?" sorusuna "40'ıncı yıla Allah kerim" esprisi ile yanıt verdi. Konserinde çocukları Uzay ve Kuzey'in yanına giden Altuğ, 'Bu Son Olsun' şarkısını onların gözlerinin içine bakarak söyledi. Altuğ, Olgun Şimşek'i de "Bana türküleri sevdiren adam" diye sahneye çağırarak beraber 'Mihriban'ı söyledi.