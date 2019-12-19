10’uncu yıl buluşması

BUGÜN NELER OLDU

İŞ, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, Kısmet by Milka'nın 10'uncu yılına özel Zorlu'da açtığı yeni mağazasında buluştu. Milka Karaağaçlı ve Zeynep Köseoğlu ev sahipliğindeki davete katılanlar arasında Revna Demirören, Arzu Sabancı, Emine Kamışlı, Hacı Sabancı-Nazlı Kayı, Pınar Sabancı, Zeynep Temelli, Tuğba-Emre Belezoğlu, Irmak-Kazım Köseoğlu, Arzum Onan, Ezgi Mola da vardı. Davetliler arasında bulunan oyuncu Arzum Onan, "Sizi ekranlarda görecek miyiz?" sorusuna şöyle yanıt verdi; "Heykel sanatı beni çok tatmin ediyor, oyunculuğu düşünmüyorum. Şimdi masa başında bekleyen bir projemiz var."