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‘Etrafımda hiç böyle anne görmedim’

Giriş Tarihi: 24.12.2019
‘Etrafımda hiç böyle anne görmedim’
Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı, 1 Ocak'ta vizyona girecek olan 'Baba Parası' filminde; güç ve parayı seven 'Yakut Ana'yı, usta oyuncu Devrim Yakut canlandırıyor. Yakup Ana'nın filmdeki "Para çok büyük... O kadar para için ana evladını satar!" sözleri, ne kadar paragöz biri olduğunu gösteriyor. Devrim Yakut, canlandırdığı karakteri "Pek alışık olmadığımız türden bir anne diyebiliriz. Ben etrafımda böyle bir anne görmedim" diye anlatıyor. Selçuk Aydemir'in yönettiği filmde; Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş da rol alıyor.
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