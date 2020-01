Cenk Eren: Selda Bağcan’ın birlikte albüm yaptığı tek kişiyim!

Selda Bağcan Şarkıları adlı albümümü çıkardım. Tanju Okan ve Ferdi Özbeğen'den sonra üçüncü proje albümüm... Bir gün Kıbrıs'ta Selda ile konuşuyorduk, 'Senin şarkılarını albüm yapabilirim' dedim, 'İyi olur' dedi. Öyle başladık... Repertuvarı ona bıraktım, kendisi çok eski arkadaşımdır. 50-60 şarkı arasından seçtik eserleri.■ Selda'nın ofisi Unkapanı'nda. Oraya çok gidip geldim. Birebir çalıştırdı beni. 'Senin yerinde olsaydım, benimle albüm yapmazdım' dedim. 'Risk aldım, güvendim sana... Şarkılarıma gönül verdiğine, hevesine, dürüstlüğüne, sesine inandım' dedi. O dünya çapında bir sanatçı. Kariyerinde birebir albüm yaptığı sadece ben varım.■ Onunla çalışmak büyük bir disiplin istiyor ama çok keyifli. İnce eleyip sık dokuyor. Korkuyordum, onu yemek aralarıyla yumuşatıyordum. Çok büyük ama bir o kadar da mütevazı bir star.■ Selda'yla Kıbrıs'ta çarşıya çıktığımızda sokakta izdiham oldu, dükkana sığındık! Bu sevgiyi kimsede görmedim. Onunla Gesi Bağları'nda düet yaptık. 10 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde konserimiz var.■ Sahne istikrarımı insan ilişkilerine borçluyum. 30 sene önce birlikte sahneye çıktığım arkadaşlarımla da kopmadım, izleyicimle de...■ Kimse sesine çok güvenmesin, 'Ne oldum' demesin. Seni izlemeye gelenlere saygılı olacaksın, bunun başka formülü yok. Yıllar sonra arkamdan 'Bir Cenk vardı, sahnesi ne güzeldi, çok efendi çocuktu' diye konuşsunlar isterim.Değersizlik hissiyle büyüdüm■ Yeni kitabımın ismi 'Sen Değişirsen Her şey Değişir...' Romanların arkasında spiritüel öğeler kullanıyorum.■ Uzun yıllar önce girdiğim bir depresyonla başladı her şey. Bazı cevaplar ararken, kuantum fiziği, felsefe ve biyolojiyle ilgilendim.■ Asker bir baba ile Almanca öğretmeni bir annenin çocuğu olarak çok disiplinli büyütüldüm. Başkalarıyla kıyaslandım sürekli. Bu da değersizlik hissi yaratıyor. Kaldığımız lojmanda bir dizi çekiliyordu. Koca koca generallerin eşleri, oyuncularla konuşabilmek için can atıyordu. Oyuncu olmaya o zaman karar verdim. Ünlü olursam değer görürüm diye düşündüm.Dünya bu yıl Türkiye'yi konuşacak■ 2020 Şifreleri Çözüyor, beşinci kitabım. Çıkalı bir ay oldu, 3 baskı yaptık.■ Dünya, Türkiye'yi konuşacak. Ülkemizde inşaat sektörü başka bir boyut kazanacak.■ Bu yıl çok evlilik ve doğum olacak.■ 2020'de en çok Koçlar aşık olacak. Boğa ve Kovalar yuva kuracak. İkizler güçlenecek. Yengeçler, 10 Ocak'ı iyi değerlendirmeli. Aslanlar, hayallerine kavuşacak. Başaklar cesur kararlar alacak. Teraziler'in yaşam kalitesi artacak. Akrepler iş kuracak. İşsiz Yay burçları mesleklerine dönecek. Oğlaklar; yılın en zengini olacak. Balıklar, yılın en ünlüleri olacak.Evden kaçıp konserlere giderdim■ Yeni bir single hazırlığındayım. Aşkın Tuna'ya saygı albümünde söylediğim 'Devlerin Aşkı' şarkısı çok ilgi gördü, her yerde çaldı.■ Çalışkan bir öğrenciydim. Ailem doktor olmamı istiyordu. Hem alaylı, hem okullu olmanın keyfini yaşadım.■ Okurken evden kaçıp kaçıp konserlere gidiyordum. İTÜ Maçka kampüsünde konser vermiştik. Annemle babamın en önde beni izlediğini gördüm. Herkesin beni alkışladığını gördüklerinde gözleri doldu. Ondan sonra beni hep desteklediler.■ Ailem Cüneyt Arkın ve eşi Betül Hanım'a çok hayranmış. Adımı da Betül Hanım'dan esinlenerek koymuşlar.Tıp ciddi bir şey ama müzik de laylaylom değil■ Hep müzikle ilgilendim ama Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde akademisyenim aynı zamanda. Kendi şarkılarımı yazmaya başladıktan sonra müziğe ilgim arttı. Türkçe ve İngilizce repertuvar yapıyorum. Bir Balkanlar'a, bir Orta Doğu'ya dönüyorum. Son çıkan İngilizce single'ımın adı Nashville... Amerika'da konserlere çıktık, hedeflerim büyük.■ Tıp ciddi bir şey ama müzik de laylaylom değil! Daha fazla vakit ayıracağım. Öğrencilerim ve asistanlarım her konserime geliyor. Çok olumlu tepkiler alıyorum.Mardin'in yemekleri bana 8 kilo aldırdı■ 'Hercai' dizisinde 'Yaren'i canlandırıyorum. Yine kötülere bir şey olmuyor. 'Yaren' olarak kötülüğe devam edeceğim!■ Mardin'in yemekleri şahane... Mardin bana 8 kilo aldırdı. Yemeğe düşkünüm; kelle paça, işkembeyle büyüdüm. 15 yaşında paça yapmayı öğrendim.■ İngiltere'de Kraliçe'nin okulundan burs kazandım ama denklik sorunu olduğu için gidemedim. Kredim tutmuyordu. Bir gece rüyamda Kraliçe'yi gördüm, 'Bana mektup yaz' diyordu. Ben de yazdım. Sanat okumak isteyen her öğrenciye kapılarının açık olduğuna dair bir cevap aldım. Kırmızı halılarla karşılandım. İmkansız diye bir şey yok. Ben Kraliçe'ye ulaşabiliyorsam, isteyen herkes ulaşır. Bu, hayatımın dönüm noktasıydı.

