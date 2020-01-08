Haberler > Günaydın Haberleri > Hülya Avşar'a peçeteden çiçek hediyesi

'a peçeteden çiçek hediyesi

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Hülya Avşar'a peçeteden çiçek hediyesi
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde özel bir şirketin Antalya'da düzenlenen gecesinde sahneye çıktı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı gecede Avşar, iki saat sahnede kaldı. Ünlü sanatçı, konserinde 'Batsın Bu Dünya', 'Ben Yoruldum Hayat', 'Mavi Mavi' şarkılarını da söyledi. Gecenin ilerleyen dakikalarında seyircilerin arasına inen Avşar, eğlenceli anlar yaşadı. Bir hayranının peçeteden çiçek yapıp kendisine vermesi renkli anlara sahne oldu. Konseri İran ve Azerbaycan'dan gelenler de izledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hülya Avşar'a peçeteden çiçek hediyesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN