Hülya Avşar'a peçeteden çiçek hediyesi

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde özel bir şirketin Antalya'da düzenlenen gecesinde sahneye çıktı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı gecede Avşar, iki saat sahnede kaldı. Ünlü sanatçı, konserinde 'Batsın Bu Dünya', 'Ben Yoruldum Hayat', 'Mavi Mavi' şarkılarını da söyledi. Gecenin ilerleyen dakikalarında seyircilerin arasına inen Avşar, eğlenceli anlar yaşadı. Bir hayranının peçeteden çiçek yapıp kendisine vermesi renkli anlara sahne oldu. Konseri İran ve Azerbaycan'dan gelenler de izledi.