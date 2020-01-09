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ile 'a barışma bereketli geldi!

Eylül 2019'da boşanmalarına rağmen birbirlerinden kopamayan ile 'a barışma bereketli geldi. Eski eşler Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, bir reklam filminde oynayacak. Yeniden evlilik hazırlığı yapan çift, kazançlarını birlikte katlayacak...

Giriş Tarihi: 9.1.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 14:53
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'a barışma bereketli geldi!

Eylül 2019'da boşanmalarına rağmen birbirlerinden kopamayan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'a barışma bereketli geldi. Bu sene yeniden nikah masasına oturacakları konuşulan ünlü çifte firmalardan reklam teklifleri yağdı. İkili, önceki akşam Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Burcu Kıratlı ile birlikte bir reklam filminde oynayacağını doğrulayan Akçıl, proje hakkında ise ser verip sır vermedi. Önceki akşam alışverişe çıkan ikili, yeni reklam filmi hakkında konuşmaktan kaçındı.Eski eşi ile reklam filminde oynamaya hazırlanan Kıratlı, bir süredir setlerden uzak duruyor. Kaynak: Takvim

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Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'a barışma bereketli geldi!
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