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  • Seksenler dizisinin Elvan'ı artık çok farklı! Seksenler dizisinin Elvan’ı Begüm Öner resmen eridi

Seksenler dizisinin 'ı artık çok farklı! Seksenler dizisinin Elvan’ı resmen eridi

'in oyuncusu 'in son hali çok beğeniliyor. yeni görüntüsüyle görenleri şaşkına çeviriyor. 6 sezon süren dizideki karakteriyle gönüllerde taht kuran Begüm Öner, imajını değiştirdi. Oyuncu, 10 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Sıkı bir diyet yapan oyuncu 10 kilo verdi. Begüm Öner Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarından bir hayli beğeni topluyor. Seksenler dizisinin Elvan'ı Begüm Öner'in oyunculuğu hayranları tarafından takdir ediliyor. Begüm Öner, değişen imajıyla hayranlarını mest ediyor. Begüm Öner Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarından bir hayli beğeni topluyor. Seksenler dizisinin Elvan'ı Begüm Öner yeni haliyle çok seviliyor. İşte Seksenler dizisinin Elvan'ı Begüm Öner'in kilo vermiş hali…

Giriş Tarihi: 08.01.2020 07:12 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 07:28
Seksenler dizisinin Elvan'ı artık çok farklı! Seksenler dizisinin Elvan’ı Begüm Öner resmen eridi

Seksenler dizisinde karakterine hayat veren oyuncu, 2004 yılından bu yana ekranlarda boy göstermekte. 10 kilo veren oyuncu fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu Seksenler dizisinin tekrar yayınlanmasının ardından setlere geri döndü. Seksenler'in kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, , Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol ve Osman Büyükercan yer alıyor. İşte merak edenler için Seksenler dizisinin Elvan'ı Begüm Öner ve diğer ünlü isimlerin kilo vermiş hali…

Seksenler dizisinin Elvan'ı artık çok farklı! Seksenler dizisinin Elvan’ı Begüm Öner resmen eridi

Yeşim Ceren Bozoğlu

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Seksenler dizisinin Elvan'ı artık çok farklı! Seksenler dizisinin Elvan’ı Begüm Öner resmen eridi

Yeşim Ceren Bozoğlu

(20 kilo verdi)

Seksenler dizisinin Elvan'ı artık çok farklı! Seksenler dizisinin Elvan’ı Begüm Öner resmen eridi

Cengiz Kurtoğlu

Seksenler dizisinin Elvan'ı artık çok farklı! Seksenler dizisinin Elvan’ı Begüm Öner resmen eridi

Cengiz Kurtoğlu

(41 kilo verdi)

Seksenler dizisinin Elvan'ı artık çok farklı! Seksenler dizisinin Elvan’ı Begüm Öner resmen eridi

Pelin Öztekin

Seksenler dizisinin Elvan'ı artık çok farklı! Seksenler dizisinin Elvan’ı Begüm Öner resmen eridi

Pelin Öztekin

(90 kilo verdi)

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