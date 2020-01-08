Seksenler dizisinin Elvan'ı artık çok farklı! Seksenler dizisinin Elvan’ı Begüm Öner resmen eridi

Seksenler dizisinde Elvan karakterine hayat veren oyuncu, 2004 yılından bu yana ekranlarda boy göstermekte. 10 kilo veren oyuncu fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu Seksenler dizisinin tekrar yayınlanmasının ardından setlere geri döndü. Seksenler'in kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol ve Osman Büyükercan yer alıyor. İşte merak edenler için Seksenler dizisinin Elvan'ı Begüm Öner ve diğer ünlü isimlerin kilo vermiş hali…