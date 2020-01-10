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’nin lüks motosikletini çaldılar

Oyuncu , geçtiğimiz Ekim ayında lüks motosikletini Ziya Paşa Yalısı'nın önündeki park alanına bıraktı. Ertesi sabah motosikletin yerinde olmadığını fark eden Kaleli, karakola gidip aracın çalındığını söyledi. Oyuncu, hırsızlardan şikayetçi oldu. Olay mahallinde bulunan güvenlik kameralarının görüntüleri incelendi. Görüntülerde; bir kişinin, Kaleli'nin motosikletinin kilidini kırıp araca binerek uzaklaştığı tespit edildi. Hırsızın kimliğinin belirlenmesi için savcılık tarafından soruşturma başlatıldı

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 10.1.2020
İlker Kaleli’nin lüks motosikletini çaldılar

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, 27 Ekim gecesi lüks marka motosikletini, evinin yakınlarında bulunan Ziya Paşa Yalısı'nın önündeki park alanına bıraktı. Ertesi gün, motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Kaleli, aracının çalındığını belirterek karakola gitti.



Karakolda ifade veren ünlü oyuncu, motosikletini çalan kişiden şikayetçi oldu. Olay mahallinde bulunan güvenlik görüntüleri incelendi. Yapılan incelemede, söz konusu motosikletin kilit düzeneğinin bir kişi tarafından kırıldığı ve aynı kişinin motosikletle olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Görüntülerdeki kişinin kimliğinin tespiti için soruşturma başlatıldı.

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İlker Kaleli’nin lüks motosikletini çaldılar
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