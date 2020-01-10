İlker Kaleli’nin lüks motosikletini çaldılar

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, 27 Ekim gecesi lüks marka motosikletini, evinin yakınlarında bulunan Ziya Paşa Yalısı'nın önündeki park alanına bıraktı. Ertesi gün, motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Kaleli, aracının çalındığını belirterek karakola gitti.







Karakolda ifade veren ünlü oyuncu, motosikletini çalan kişiden şikayetçi oldu. Olay mahallinde bulunan güvenlik görüntüleri incelendi. Yapılan incelemede, söz konusu motosikletin kilit düzeneğinin bir kişi tarafından kırıldığı ve aynı kişinin motosikletle olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Görüntülerdeki kişinin kimliğinin tespiti için soruşturma başlatıldı.

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