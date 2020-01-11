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'un dizisi 'da büyük kapışma

'ta yayınlanan '' dizisinin başrol oyuncusu , 'ın kendisini 'tacizci' diye yaftaladığını öne sürerek 100 bin liralık manevi tazminat talep etmişti. Sam da 101 bin liralık karşı davayla cevap vermişti. Karşılıklı tazminat davalarının karar duruşması, İstanbul 'nde görüldü

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Günaydın
Giriş Tarihi: 11.1.2020
FOX'un dizisi Yasak Elma'da büyük kapışma

FOX'ta yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinin kostüm asistanı Özge Ş., başrol oyuncusu Talat Bulut'un tacizine uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu. Savcılığın dosyaya takipsizlik kararı vermesinin ardından, ünlü aktör dizide oynamaya devam etmişti. Bulut'un rol arkadaşı Şevval Sam ise bu duruma tepki göstermiş ve "Birlikte çalışacaksınız, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Maalesef" yanıtını vermişti. Sette ortam gerilmişti. Bu açıklama üzerine Bulut, Sam'ın kendisini 'tacizci' diye yaftaladığını öne sürerek 100 bin liralık manevi tazminat talep etmişti. Sam da 101 bin liralık karşı davayla cevap vermişti.

Karşılıklı tazminat davalarının karar duruşması, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme iki davayı da reddetti. Hakimin, davaları reddetme gerekçesi de ortaya çıktı. Gerekçede; tarafların aynı dizide başrol oynadığı, Bulut'un adının karıştığı taciz soruşturması sonrası konunun kamuoyunda tartışıldığı ve Şevval Sam'ın açıklamalarının tartışmaya katkı sağladığı belirtildi. Bunlar bütün olarak değerlendirildiğinde, Sam'ın sözlerinin kişilik haklarına saldırı niteliği taşımadığı, bu nedenle tazminat koşullarının oluşmadığı kaydedildi.

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FOX'un dizisi Yasak Elma'da büyük kapışma
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