Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz en doğal halini paylaştı sosyal medyayı salladı!

Atv'nin unutulmayan dizilerinden Kırgın Çiçekler ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz sosyal medyayı salladı. Son olarak yine Atv'nin Canevim dizisinde Ceylan karakteri olarak izlediğimiz Biran Damla Yılmaz son zamanların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizilerin yanı sıra birçok sinema filminde de yer alan genç oyuncu Biran Damla Yılmaz sosyal medyayı da aktif kullanan ünlülerden... Henüz 22 yaşında olan başarılı oyuncu Biran Damla Yılmaz genç yaşına rağmen önemli işlere imza attı. Yeni dizi projelerinin aranan ismi olan Biran Damla Yılmaz oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Biran Damla Yılmaz doğal güzelliğine de çok güveniyor. Biran Damla Yılmaz'ın özellikle makyajsız paylaştığı fotoğraflarına beğeni yağıyor. İşte Biran Damla Yılmaz'ın makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...