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  • Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz en doğal halini paylaştı sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu en doğal halini paylaştı sosyal medyayı salladı!

Atv'nin unutulmayan dizilerinden ile yıldızı parlayan güzel oyuncu sosyal medyayı salladı. Son olarak yine Atv'nin dizisinde Ceylan karakteri olarak izlediğimiz Biran Damla Yılmaz son zamanların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizilerin yanı sıra birçok sinema filminde de yer alan genç oyuncu Biran Damla Yılmaz sosyal medyayı da aktif kullanan ünlülerden... Henüz 22 yaşında olan başarılı oyuncu Biran Damla Yılmaz genç yaşına rağmen önemli işlere imza attı. Yeni dizi projelerinin aranan ismi olan Biran Damla Yılmaz oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. hesabından sık sık paylaşım yapan Biran Damla Yılmaz doğal güzelliğine de çok güveniyor. Biran Damla Yılmaz'ın özellikle makyajsız paylaştığı fotoğraflarına beğeni yağıyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 08:17 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 08:27
Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz en doğal halini paylaştı sosyal medyayı salladı!

Atv'nin unutulmayan dizilerinden ile yıldızı parlayan güzel oyuncu sosyal medyayı salladı. Son olarak yine Atv'nin dizisinde Ceylan karakteri olarak izlediğimiz Biran Damla Yılmaz son zamanların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizilerin yanı sıra birçok sinema filminde de yer alan genç oyuncu Biran Damla Yılmaz sosyal medyayı da aktif kullanan ünlülerden... Henüz 22 yaşında olan başarılı oyuncu Biran Damla Yılmaz genç yaşına rağmen önemli işlere imza attı. Yeni dizi projelerinin aranan ismi olan Biran Damla Yılmaz oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. hesabından sık sık paylaşım yapan Biran Damla Yılmaz doğal güzelliğine de çok güveniyor. Biran Damla Yılmaz'ın özellikle makyajsız paylaştığı fotoğraflarına beğeni yağıyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz en doğal halini paylaştı sosyal medyayı salladı!

GÖKÇE BAHADIR

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Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz en doğal halini paylaştı sosyal medyayı salladı!
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Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz en doğal halini paylaştı sosyal medyayı salladı!

CEYDA ATEŞ

Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz en doğal halini paylaştı sosyal medyayı salladı!
Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz en doğal halini paylaştı sosyal medyayı salladı!

HANDE ERÇEL

Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz en doğal halini paylaştı sosyal medyayı salladı!
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