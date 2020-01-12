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: 'Rol aldığım filmlerde hiç kimsenin karısı olmadım’

’in programına katılan rollerini hiç sevmedim” diyerek şöyle devam etti: Niye Yeşilçam’ın kötü kadını oldum ki! Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız

Giriş Tarihi: 12.1.2020
Lale Belkıs: 'Rol aldığım filmlerde hiç kimsenin karısı olmadım’

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında ülkemizin ilk milli mankeni, Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Lale Belkıs'ı ağırladı.

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'LALE' İSMİNİ DEVRIM VERDİ'
Programda eski günleri anlatan Belkıs; Lale isminin kendisine nasıl verildiğini anlattı. Ünlü oyuncu, mankenlik yıllarında yaptığı 62 günlük gemi yolculuğu sırasında Hakkı Devrim'in "Gemide iki Belkıs var. Sen lale gibisin' diyerek kendisine Lale adını verdiğini söyledi. Rol aldığı sinema filmlerinde hep karakteri olan kadınlara hayat verdiğini belirten Belkıs, "Oynadığım filmlerde hiçbir zaman kimsenin eşi olmadım, hiçbir filmimde evlenmedim" diye konuştu. Yeşilçam'ın kötü kadını olarak anılmayı sevmediğini de söyleyen oyuncu şöyle devam etti: "Ben niye kötü kadını oldum ki Yeşilçam'ın? Ben de sevdim, sizler gelip elimden aldınız. Her rolü oynarım ama kötü kadın olmayı sevmiyorum."

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Lale Belkıs: 'Rol aldığım filmlerde hiç kimsenin karısı olmadım’
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