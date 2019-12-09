Melisa Şenolsun Avşar kızına benzerliğiyle dikkat çekmişti... Melisa Şenolsun'un küvet pozu olay yarattı!

Geçtiğimiz haftalarda Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne katıldığı cesur kıyafetiyle adından söz ettiren genç oyuncu Melisa Şenolsun son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Yeşil saten elbisesinin etkisi henüz geçmemişti ki Melisa Şenolsun'un yeni saç modeli ile Hülya Avşar'ın gençlik haline benzerliği herkesin diline düştü. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle dikkat çeken Melisa Şenolsun şimdi de küvet pozu ile sosyal medyanın gündeminde. Magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden olmaya aday olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un Muhsin Akgün'e verdiği küvet pozları olay yarattı. Hayranlarından tam not alan Melisa Şenolsun'un küvet pozları çok konuşulacağa benziyor. Kariyer basamaklarını hızla tırmandığı bu günlerde güzel oyuncu hakkında merak edilen sorulardan biri de Melisa Şenolsun kaç yaşında? İşte ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un küvet pozlarıyla birlikte merak edilen yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...