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  • Melisa Şenolsun Avşar kızına benzerliğiyle dikkat çekmişti... Melisa Şenolsun'un küvet pozu olay yarattı!

Avşar kızına benzerliğiyle dikkat çekmişti... Melisa Şenolsun'un küvet pozu olay yarattı!

Geçtiğimiz haftalarda Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne katıldığı cesur kıyafetiyle adından söz ettiren genç oyuncu son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Yeşil saten elbisesinin etkisi henüz geçmemişti ki ile 'ın gençlik haline benzerliği herkesin diline düştü. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle dikkat çeken Melisa Şenolsun şimdi de küvet pozu ile sosyal medyanın gündeminde. Magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden olmaya aday olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un 'e verdiği olay yarattı. Hayranlarından tam not alan Melisa Şenolsun'un küvet pozları çok konuşulacağa benziyor. Kariyer basamaklarını hızla tırmandığı bu günlerde güzel oyuncu hakkında merak edilen sorulardan biri de Melisa Şenolsun kaç yaşında? İşte Melisa Şenolsun'un küvet pozlarıyla birlikte merak edilen yaşı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 16:15 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 16:50
Melisa Şenolsun Avşar kızına benzerliğiyle dikkat çekmişti... Melisa Şenolsun'un küvet pozu olay yarattı!

Geçtiğimiz haftalarda Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne katıldığı cesur kıyafetiyle adından söz ettiren genç oyuncu son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Yeşil saten elbisesinin etkisi henüz geçmemişti ki ile 'ın gençlik haline benzerliği herkesin diline düştü. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle dikkat çeken Melisa Şenolsun şimdi de küvet pozu ile sosyal medyanın gündeminde. Magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden olmaya aday olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un 'e verdiği olay yarattı. Hayranlarından tam not alan Melisa Şenolsun'un küvet pozları çok konuşulacağa benziyor. Kariyer basamaklarını hızla tırmandığı bu günlerde güzel oyuncu hakkında merak edilen sorulardan biri de Melisa Şenolsun kaç yaşında? İşte Melisa Şenolsun'un küvet pozlarıyla birlikte merak edilen yaşı ve sizin için derlediğimiz ...

Melisa Şenolsun Avşar kızına benzerliğiyle dikkat çekmişti... Melisa Şenolsun'un küvet pozu olay yarattı!

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

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Melisa Şenolsun Avşar kızına benzerliğiyle dikkat çekmişti... Melisa Şenolsun'un küvet pozu olay yarattı!
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Melisa Şenolsun Avşar kızına benzerliğiyle dikkat çekmişti... Melisa Şenolsun'un küvet pozu olay yarattı!

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Melisa Şenolsun Avşar kızına benzerliğiyle dikkat çekmişti... Melisa Şenolsun'un küvet pozu olay yarattı!
Melisa Şenolsun Avşar kızına benzerliğiyle dikkat çekmişti... Melisa Şenolsun'un küvet pozu olay yarattı!

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Melisa Şenolsun Avşar kızına benzerliğiyle dikkat çekmişti... Melisa Şenolsun'un küvet pozu olay yarattı!
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