Defne Samyeli’den aşk iddialarına sert yanıt! Defne Samyeli Mustafa Sandal’a bakın nasıl cevap verdi!

Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın 'gizli aşk' iddiasına sert yanıt verdi. Mustafa Sandal'ın hayatını kaleme aldığı 'Beni Ağlatma' adlı kitap ile ilk kez ortaya çıkan Defne Samyeli aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapan Samyeli, "Tamamen gerçek dışı bir iddiayla uyandım bu sabah. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır" dedi.

"UMARIM DAVA AÇMAK ZORUNDA KALMAM"

Twitter hesabından paylaşım yapan Defne Samyeli, "Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiayla uyandım bu sabah.