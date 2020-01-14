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’den aşk iddialarına sert yanıt! Defne Samyeli ’a bakın nasıl cevap verdi!

Ünlü şarkıcı , birkaç gün önce çıkardığı ve hayatını anlattığı 'Beni Ağlatma' adlı kitapta 25 yıl önce ile 'gizli aşk' yaşadığını iddia etmişti. İddialar karşısında sessizliğini bozan Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a sert bir şekilde yanıt verdi. Mustafa Sandal kitapta Samyeli için "Defne Samyeli ne istediğini bilen net bir kadındır. Bana 'Senin bakış açın ve modun buysa bana hiç uymuyor' dedi. Yapması gerekeni yaptı ve beni terk etti" satırlarını yazdırmıştı. Ünlü popçu eski sevgililerinden izin almama nedenini de bir röportajında "Çünkü onlardan onore ederek bahsediyorum" şeklinde açıklamıştı. Defne Samyeli o iddialara bakın nasıl cevap verdi…

Giriş Tarihi: 14.1.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 12:47
Defne Samyeli’den aşk iddialarına sert yanıt! Defne Samyeli Mustafa Sandal’a bakın nasıl cevap verdi!

, 'ın 'gizli aşk' iddiasına sert yanıt verdi. Mustafa Sandal'ın hayatını kaleme aldığı 'Beni Ağlatma' adlı kitap ile ilk kez ortaya çıkan Defne Samyeli aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapan Samyeli, "Tamamen gerçek dışı bir iddiayla uyandım bu sabah. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır" dedi.

"UMARIM DAVA AÇMAK ZORUNDA KALMAM"

Twitter hesabından paylaşım yapan Defne Samyeli, "Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiayla uyandım bu sabah.

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Defne Samyeli’den aşk iddialarına sert yanıt! Defne Samyeli Mustafa Sandal’a bakın nasıl cevap verdi!
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