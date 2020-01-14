'Emekliler devlete yüktür' dediği iddia edilen Hülya Koçyiğit'ten açıklama

Yaşar Okuyan, bir programda Hülya Koçyiğit'in "Emekliler devlete yüktür" dediğini iddia etti. Hülya Koçyiğit 'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine seslendi.

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in açıklaması şöyle: Günlerdir büyük bir hayretle hakkımda ortaya atılan asılsız bir haberin bir su damlası gibi yayılışını izliyor, etkilerini büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Nasıl bir çağ bu? İnternette yazılan her şeye sorgusuzca inanıyor, inanmak yetmiyormuş gibi hiçbir kaynağa dayandırılmayan asılsız bir haberi bir televizyon programına taşıyıp insanları galeyana getirebiliyoruz. Durup düşünmeyi reddediyoruz.

'ASLINI TESPİT ETMEYE DAVET EDİYORUM'

Aynı yazıyı ikinci kez bir paylaşımda gördüğümüzde sağlamasını sadece böyle yapıyoruz bu günlerde, yazık. Günlerce hakkımda yazıldı çizildi; bunu eli kalem tutan da yaptı, yazmayı bilip klavye başına oturan da. Ama kimse durup düşünmedi Hülya Koçyiğit'in Soder başkanlığı yaparken meslektaşlarının emekli olmaları için nasıl çaba sarfettiğini, arkadaşları emekli olabilsin diye özel geceler düzenlenmesini sağladığını, kimse düşünmedi Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu'nda öncelikli derdinin sosyal sigortalılık olduğunu. Birkaç gün önce de söylediğim gibi ben yaptıklarıma bu denli ters düşen "Emekli maaşı devlete bir yüktür." diye bir cümle kurmadım. Bu cümleyi sarfettiğimi düşünenleri, bu iddianın peşinden giden herkesi aslını tespit etmeye davet ediyorum.

YAŞAR OKUYAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Her şeye yaklaşımımız kötülükle... Zaman mı bizi bu hale getirdi, biz mi zamanı aleyhimize kullandık? Sevgi yok oluyor, saygı nedir bilinmiyor, sorgulamak hak getire. İnsan korkuyor gelecekten, gelecekteki insandan ve yapabileceklerinden. Dilerim hiçbiriniz iftira ile karşı karşıya kalmaz, doğruluğundan emin olmadığınız haberleri yayınlamaz, daha fazlasının kalbini kırmazsınız. Yaşar Okuyan ise önceki gün programında konuyla ilgili açıklama yaptı. Okuyan, Koçyiğit ile ilgili gerçekmiş gibi beyanda bulunduğu sözleri bir sosyal medyadan alıp bunun üzerine konuşma yaptığını söyleyerek yanlışını düzeltmeye çalıştı.