Çevirmen kazandı Nedim Saban kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

Gürtunca, çeviri ücretinin ödenmesi karşılığında oyunun sahnelenebileceğini belirten bir taahhütname alarak çeviriyi Saban'a teslim etti. Ardından 2007'de Gürtunca, oyunun çevirisini e-mail yoluyla Mehmet Ergen'e de gönderdi. Uzun süre oyunla ilgili bir haber alamayan Gürtunca, 2010'da 'Çelik Manolyalar'ın Tiyatro Kare'de sahnelendiğini öğrenince dava açtı. Nedim Saban, oyunun sahibinin Samuel French şirketi olduğunu, şirketin lisans haklarını ONK Ajans'a verdiğini, ONK Ajans'ın da Tiyatro Kare ile sözleşme yaparak eserle ilgili hakları devrettiğini belirtip davanın reddini istedi. Yargıtay tarafından bozulan dava, geçtiğimiz günlerde yeniden görüldü. 10 yıl sonra mahkeme; Gürtunca'nın çevirisinin, oyunda kısmen kullanıldığını tespit ederek telif haklarına tecavüzün önlenmesi için oyunun sahnelenmemesine karar verdi. Ayrıca kararın yüksek tirajlı bir gazetede ilan edilmesini de istedi.