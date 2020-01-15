‘İzmir’in Kızları’nın prömiyer biletleri tükendi

BUGÜN NELER OLDU

GÖKÇE Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman gibi usta ve başarılı isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan 'İzmir'in Kızları' için geri sayım devam ediyor. 24 Ocak'ta Uniq Hall'de prömiyerini yapacak ve Sezen Aksu şarkıları eşliğinde dans, müzik, eğlenceyi sevenleri ile buluşturacak olan oyunun prömiyer biletleri tükendi. Serdar Saatman'ın kaleme aldığı, Gaye Cankaya yönetmenliğinde sahneye aktarılan 'İzmir'in Kızları', Selçuk Borak'ın koreografisiyle ve Murat Cem Orhan müzik direktörlüğünde izleyenleri Ege kasabasına konuk edecek.