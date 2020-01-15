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'ın yeni saç modeli takipçilerinden tam not aldı

ve Kenan İmirzalıoğlu bir davete katıldılar. Sinem Kobal'ın kıvırcık saç modeli çok beğenildi. Yeni saç modeliyle verdiği pozları sosyal medya hesabından da paylaşan güzel oyuncunun fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 19:03 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 19:04
Sinem Kobal'ın yeni saç modeli takipçilerinden tam not aldı

Bir davete katılan ünlü çift Kenan İmirzalıoğlu ve eşi da vardı. Sinem Kobal gecede derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil saten bir elbise giydi.

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Sinem Kobal'ın yeni saç modeli takipçilerinden tam not aldı
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