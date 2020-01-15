Sinem Kobal'ın yeni saç modeli takipçilerinden tam not aldı
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bir davete katıldılar. Sinem Kobal'ın kıvırcık saç modeli çok beğenildi. Yeni saç modeliyle verdiği pozları sosyal medya hesabından da paylaşan güzel oyuncunun fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Giriş Tarihi: 15.1.2020 19:03Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 19:04
Bir davete katılan ünlü çift Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal da vardı. Sinem Kobal gecede derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil saten bir elbise giydi.